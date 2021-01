Cercetătorul Octavian Voiculescu a declarat joi seară în emisiunea moderată de Tudor Mușat că nu este clar dacă noua tulpină de COVID-19, care a pus în alertă statele europene, este mai contagioasă în rândul copiiilor. Acesta a precizat că este posibil ca ea să circule deja în țara noastră:

“Este foarte probabil ca noua tulpină să circule și în România, așa cum este foarte probabil să circule peste tot. Sunt infecții comunitare în celălalt capăt al lumii. În România probabil că o să apară. Evident, fiind mai infecțioasă este foarte bine să știm măcar care este prevalența ei acum, unde apare și dacă trebuie înăsprite măsurile în locurile unde apare”, a precizat Octavian Voiculescu.

Întrebat dacă apariția noii tulpini contribuie la răspândirea cazurilor de COVID-19, odată cu deschiderea școlilor, cercetătorul a răspuns:

“Nu este clar dacă noua tulpină este mai contagioasă în rândul copiiilor. În tot cazul, datele despre infecțiozitate nu sunt directe. Devine din ce înc e mai clar și mai bine conturat că este o tulpină mai contagioasă. Nu e decloc clar dacă e mai contagioasă în rândul copiilor sau tinerilor. Motivul pentru care în Marea Britanie închid școlile este că și școlile contribuie la răspândire, risc pe carel-au putut permite, dar în condițiile astea nu-l mai pot permite. Nu vor mai deschide școlile după vacanța de iarnă”.

