Cunoscut medic timișorean avertizează: Valul trei al pandemiei va lovi România în perioada februarie-martie. Vaccinarea populației este esențială

Valul trei al pandemiei va veni și peste noi în perioada februarie-martie este avertismentul transmis într-o intervenție pentru B1 TV de către doctorul Cristian Oancea, directorul medical al Spitalului de boli infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara. Acest al treilea val ar urma să vină în contextul în care o nouă tulpină face ca noul coronavirus să fie mult mai contagios. Mediul a avertizat totodată că problema vaccinrii devine esențială în această situație.

“Avem o comunitate destuld e numeroasă în Marea Britanie. Această nouă tulpină are o rată de transmisie mult mai accelerată, cu aproximativ 70% în rândul populației intracomunitare. Această nouă tulpină sau noi tulpini, o să ne ducă la un posibil val trei, în perioada următoare.

Trebuie să abordăm problema vaccinării cu maximă seriozitate și să avem î sursele medicale și să nu ne mai uităm după știrile false”, a precizat Cristian Oancea.

Deși în prezent, pandemia de COVID-19 are o evoluțoie controlabilă în România, un al treilea val ar urma să complice lucrurile dacă vaccinarea populației nu este accelerată:

“Suntem pe un platou descendent Încet, încet presiunea pe sistemul sanitar s-a mai redus, cu excepția secțiilor de ATI. Dar în Marea Britanie au fost peste 50.000 de noi infectări. Sunt câteva țări care deja au intrat în Lock down. Este o chestiune de timp până când și noi ne vom confrunta cu aceste tulpini. Vaccinarea reprezintă singutra soluție ca să atenuăm acest șoc. Dacă vom continua să mergem în derâdere șși să ne imunizăm prin boală, uitați ce efecte devastatoar epoate să ajungă”.

“Depinde de noi cum ne vom mobiliza, depinde de autoritățile statului, depinde de mesajele care se vor da ca lumea să se imunize. Imunitatea ține undeva la 6-8 luni, deci o să fie ca și grad de acoperire ca și vaccinarea antigripală. Cercetătorii anunță că vaccinarea acoperă și noile tulpini”, mai precizează Cristian Oancea.

