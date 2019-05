Noapte de coşmar într-o localitate din Argeş.

Un bărbat de 45 de ani și o femeie de 39 de ani au ars de vii în propria locuinţă. Flăcările au cuprins casa celor doi, chiar în miez de noapte.

Incendiul s-a manifestat cu repeziciune, iar cei doi nu au simţit nici mirosul puternic de fum şi nu au auzit nici bubuitura produsă de butelia din bucătărie.

În doar câteva minute flăcările au înghiţit tot. Fiul celor doi soţi, care locuia doar la câţiva metri distanţă a sunat imediat la 112. Din păcate medicii sosiţi la faţa locului nu au mai putut face nimic pentru victime, ci doar au constatat decesul.

Acum, autorităţile încearcă să stabilească cauzele izbucnirii incendiului.

