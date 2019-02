Curatenia de primavara, servicii profesionale de deratizare, dezinsectie, dezinfectie

Primavara este sezonul curateniei, totusi este si anotimpul care creaza conditii optime de inmultire a daunatorilor. Invazia soarecilor, sobolanilor si a gandacilor este mai intensa si mai agresiva in Bucurestii, unde numarul de locuitori care genereaza deseuri este mai mare. Aceste animale si insecte cu potential patogen ridicat sunt foarte rezistente la conditiile dificile de mediu, fapt pentru care operatiunile de deratizare, dezinsectie, dezinfectie trebuie realizate la intervale regulate de timp si numai de firme specializate si autorizate.

Conform specialistilor in servicii de deratizare si dezinsectie, DDD Nord, operatiunile mentionate trebuie realizate preventiv, pentru a impiedica dezvoltarea daunatorilor si terapeutic, cu sopul de a-i distruge. Acestia sustin ca toate actiunile de combatere a daunatorilor trebuie realizate dupa planuri bine stabilite, in functie de particularitati.

“Exista 2 tipuri de tratamente: profilactice (preventive) si terapeutice (decombatere). Din pacate peste 50% din clientii nostri ne contacteaza cand infestarile cu insecte sau rozatoare sunt mari. Acest lucru implica costuri mai mari, efort mai mare din partea tuturor si nu in ultimul rand un discofort mai mare care este suportat de client. Orice infestare , indiferent de gravitatea ei se poate rezolva dar de fiecare data este mai eficient si mai ieftin sa prevenim decat sa combatem asa ca, recomandarea noastra este ca toate persoanele fizice, cat si cele juridice sa efectueze interventii de dezinsectie si deratizare perioadic si foarte important, aceste servicii sa fie executate cu FIRME AUTORIZATE” a declarant Andrei Curic, administrator SC DDD Nord SRL

Specialistii DDD Nord sustin ca prezenta si implicarea activa a veterinarilor este foarte importanta pentru ca aceste servicii de dezinsectie si deratizare sa fie eficiente. Chiar daca solutiile toxice folosite corect nu sunt periculoase pentru om sau animale, orice firma deratizare din Bucuresti trebuie sa respecte protocoalele de siguranta riguroase.

Deratizare Bucuresti - operatiuni de prevenire

Rozatoarele sunt animale cu potential daunator ridicat, foarte rezistente care se adapteaza foarte usor la conditii noi de viata. Soarecii si sobolanii cresc in ghenele de gunoi, in parcuri, terenuri virane in apropierea blocurilor, a cartierelor rezidentiale, in preajma pietelor, a scolilor si a spitalelor.

Practic se adapteaza cu usurinta in orice context, fapt pentru care se impune realizare de servicii deratizare riguroase periodice. Doar in acest fel poate fi prevenit fenomenul de inmultire excesiva si se controleaza numarul lor. Pentru ca in anumite zone ale capitalei, starpirea absoluta este imposibila, prin actiunile de deratizare periodica se urmareste mentinerea sub control a acestora.

Orice firma deratizare cu experienta recurge la aplicare de momeli toxice in zonele cheie. Procesele de deratizare preventiva se realizeaza cu frecventa ridicata, pentru a-si atinge sopul.

Dezinsectie Bucuresti - operatiuni profilactice

Ca si rozatoarele, si insectele patogene sunt rezistente si infesteaza cu rapiditate. Acestea se dezvolta in locuri umede si intunecate si migreaza pentru a-si descoperi hrana. Cand conditiile de mediu nu sunt prielnice gandacii nu se inmultesc, insa formeaza rapid colonii cand climatul le este prielnic.

Pentru ca au activitate nocturna, multi au impresia ca nu sunt, insa ei exista! De acea se impune realizarea unor operatiuni riguroase de dezinsectie profilactica. Aceste servicii de dezinsectie presupun aplicarea de solutii insecticide pentru insecte si trebuie realizate periodic. In cazul locuintelor de bloc sunt necesare realizarea unor operatiuni ample de dezinsectie generala, a apartamentelor, a scarilor, a mansardelor, a subsolurilor si a zonelor anexe.

“O mare parte din activitatea noastra se adreseaza locuintelor de bloc (apartamentelor). In cazul infestarilor cu gandaci de bucatarie tratamentele trebuiesc repetate la interval de 10-14 zile, in acest fel ne asiguram ca distrugem si gandacii care mai pot iesi din oua dupa primul tratament. In paralel cu interventiile de dezinsectie executate de firme specializate este obligatoriu mentinerea unui grad de curatenie ridicat atat in apartament cat si pe spatiile comune ale blocului.” a declarant Andrei Curic, administrator SC DDD Nord SRL

Deratizare Bucuresti - operatiuni de combatere

Masurile de combatere, in cazul infestarii cu rozatoare, trebuie sa fie luate in functie de gravitatea invaziei. Operatiunile trebuie atent monitorizate de specialisti si trebuie repetate pentru a se asigura inlaturarea totala a rozatoarelor.

Dupa masurile de deratizare se impune realizarea unor operatiuni riguroase de dezinfectare si igienizare. Aceste masuri presupun indepartarea cadavrelor si a deseurilor dar si servicii de igienizare riguroase punctelor cheie. Fie ca vine vorba de servicii de deratizare sau dezinfectare operatiunile trebuie realizate cu mare atentie de personal specializat. In acest fel pot fi evitate imbolnavirile, raspandirea de boli si posibilitatea ca substantele toxice sa intre in contact cu locatarii sau animalele de companie.

Dezinsectie Bucuresti - operatiuni de extinctie a coloniilor de insecte

Gandacii de bucatarie, carcalacii, viespile si acarienii sunt cateva dintre artropodele care dau batai de cap in fiecare an locuitorilor din capitala. Aceste pot transmite boli grave, pot provoca alergii respiratorii grave sau ciupituri periculoase. Indiferent de cauza cand gradul de infestare este ridicat se impun contactarea unor servicii de dezinsectie complexe.

Masurile luate pot fi locale, sau extinse, in functie de suprafata afectate. Trebuie mentionat ca, o firma de dezinsectie cu experienta repeta operatiunile specifice pentru a se asigura de succes. In acelasi timp asigura si servicii specializate de dezinfectie si igienizare.