Curiosul caz al Austostrăzii Lugoj-Deva. Cum s-ar putea pune în circulație cei 22 de kilometri perfect funcționali, dar blocați de neînțelegerea dintre CNAIR și Comsa (VIDEO)

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) le-au dat spaniolilor de la Comsa, care au construit lotul 3 din Autotrada Lugoj-Deva, zece zile să remedieze problemele și să finalizeze lucrarea - altfel contractul va fi reziliat, potrivit g4media.ro.

Cum acest tronson, care nu a fost recepționat din cauza unor probleme de execuție, cuprinde și nodul rutier care face legătura cu lotul 4, există 22 de kilometri de autostradă perfect funcționali care sunt închiși.

Totuși, sursele publicației notează că reprezentanții CNAIR vor să preia temporar în administrare de la spanioli zona cu bretelele de la nodul Ilia. Răzvan Cuc, ministrul Transporturilor, a declarat, marți, că până marți lotul patru va fi în circulație.