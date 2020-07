Sute de români au rămas fără vacanță. Numeroase curse aeriene din România au fost anulate. Lista țărilor spre care nu se mai zboară (VIDEO)

Sute de români au rămas cu biletele de avion cumpărate dar fără vacanță, după ce mai multe zboruri către destinații din Europa, Africa si Orientul Mijlociu au fost anulate, ca urmare a unei interdicții de zbor, emisă vineri seară, de autoritațile aeriene române.

Decizia a venit în urma prelungirii stării de alertă cu încă o lună în România, dar și pentru că Institutul Național de Sănătate Publică nu a mai actualizat lista cu zonele verzi, galbene și roșii de mai mult de 10 zile.

"Este dat un NOTAM (circulară de informare aeronautică – n.r.) dat de către ROMATSA în baza unui document al Consiliului Național pentru Situații de Urgență, care menționează că toate zborurile care nu sunt pe lista verde sunt suspendate, începând de azi (vineri, 17 iulie – n.r.). A fost dat aseară târziu. Ultima listă verde a fost emisă în 7 iulie. În seara aceasta (16 iulie – n.r.) a fost actualizat NOTAM-ul de la ROMATSA. Acesta blochează toate zborurile spre și din destinațiile aflate în țările care nu se regăsesc pe lista verde INSP România ”, a declarat Valentin Iordache, purtătorul de cuvânt al Aeroportului Henri Coandă pentru Libertatea.

Lista țările spre care au fost anulate cursele aeriene

Interdicția nu se aplică pentru zborurile de repatriere, umanitare, guvernamentale, militare sau cargo.ESTE SAU NU AFECTATĂ RESPIRAȚIA DE PURTAREA MĂȘTII? UN MEDIC CHIRURG A FĂCUT ANUNȚUL

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.