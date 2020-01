Alertă epidemiologică în România! În jur de 1.700 de oameni din București, Constanța, Ploiești și alte orașe au contractat, deja, virusul gripal. Din păcate, două persoane au și murit.

Și la Buzău sunt mari probleme. 22 de cazuri de gripă au fost confirmate în ultimele zile.

Din această cauză, cursurile vor fi suspendate pentru trei zile în mai multe şcoli şi grădiniţe din Bucureşti.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.