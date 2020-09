Cursurile încep online la ASE și la SNSPA. În primul semestru studenții nu vor veni la facultate (VIDEO)

Primul semestru se va desfășura în regim online la Academia de Studii Economice din București și la Școala Națională de Studii Politice și Administrative.

Academia de Studii Economice și Școala Națională de Studii Politice și Administrative din București au anunțat că vor începe cursurile online, cel punțin în primul semestru. Știm foarte bine că aceste decizii se pot schimba în funcție de situația epidemiologică din acestă perioadă.

Cele mai multe universități au optat pentru această variantă, universități din toată țara, pentru prevenirea răspândirii infecției cu noul coronavirus.

Liderul Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România spunea că studenții ar prefera, acolo unde este posibil, deoarece învățarea la distanță nu are rezultate la fel de bune, mai ales când știm foarte bine că este necesară și practica.

Mai mult decât atât, aceeași alinață propune ca universitățile care acceptă cazare în cămine doar dacă studenții au un test negativ de COVID-19 să suporte și contravaloarea acestora. Astăzi, în jurul orei 13.00 se va afla și pe baza căror scenarii vor începe școlile la noi în țară. Înaintea începerii anului școlar și anului universitar 2020 – 2021 se anunță primele decizii.

Deși sunt mulți studenți care vor începe noul an în regim online, aceștia ar prefera să meargă la seminarii acolo unde este posibil, pentru că învățarea la distanță nu are rezultate la fel de bune, mai ales la materiile la care este necesară și practica.

Reprezentanții studenților nu sunt de acord cu măsurile sanitare impuse de autorități, pe care le găsesc prea restrictive.

„Noi credem că dacă este posibil, dacă se respectă măsurile și universitatea dispune de resursele necesare, ar trebui să se țină cont de realizarea unor activități fizic. Problema este în felul următor, în normele elborate de Ministerul Sănătății prin Ordinul Comun cu Ministerul Educației creează niște condiții foarte ciudate, să le spun așa, în privința învățământului față în față. Dacă sunt trei cazuri confirmate la nivelul unei universități, indiferent de imobil și de loc, toată universitatea se suspendă, la nivel de activități didactice față în față pentru 14 zile. Acesta a fost un impuls clas pentru universități, să meargă pe varianta online”, spune Horia Oniță, președintele ANSOR.

În ceea ce privește problematica testelor COVID-19 pentru sutdenții care se cazează la cămine, Alinața Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANSOR) subliniază că instituțiile ar trebui să suporte contra – valoarea acestora.

„Dacă universitățile cer acest lucru, credem că ele ar trebui să acopere acest test. Cu siguranță nu susținem realizarea acestui test prin mijloace proprii, de către studenți. Mai mult decât atât, credem că alte măsuri sunt mai eficiente. Precum măsuri prin care să se asigure curățenia, normele și de a asigura dotările în cămine. Aceste măsuri credem noi, sunt mai eficiente și mai relevante decât un test care acum poate să fie negativ și în câteva ore să fie pozitiv.”, a explicat Horia Oniță, președintele ANSOR.

