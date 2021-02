Curtea de Apel București a anulat toate hotărârile CNSU și ordinele de miniștri privind închiderea școlilor din toată țara

Curtea de Apel București a anulat toate hotărârile CNSU și ordinele de miniștri prin care școlile au fost închise în toată țara. Decizia de anulare a hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență și ordinele Ministerelor Educației și Sănătății, prin care a fost suspendată prezența fizică a elevilor în sălile de curs și continuarea acestora în mediul online a fost luată în cursul zilei de joi, 25 februarie, scrie Digi24. În cazul în care va fi definitivă, decizia Curții de Apel va crea un precedent în acest sens.

Astfel, în urma deciziei, au fost anulate hotărârile CNSU și ordinele de miniștrii: „HCNSU nr.53/08.11.2020 - OMEC nr.5972/08.11.2020 - HCNSU nr.57/07.12.2020 - OMEC nr.6122/07.12.2020 - HCNSU nr.2/08.01.2021 , in privința art.1 - OMEC nr.3090/08.01.2021 - Ordinul comun MEC/MS nr.5487/1494/31.08.2020 - HCMBSU nr.15/10.09.2020, in privința art.2 si 3. - HCMBSU nr.24/2020, in privința art.1, pct.6”, după cum arată decizia publicată pe portalul instanțelor de judecată.

Printre reclamanții se numără și Asocitația Școlilor Particulare, care a contestat încă de la început deciziile cu privire la suspendarea activităților didactice cu prezență fizică.