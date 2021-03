Curțile Constituționale din România și Republica Moldova, seminar pe fondul crizei politice de la Chișinău. Competențele guvernului interimar și învestirea, printre temele evenimentului

Curtea Constituțională a României (CCR) și cea a Republicii Moldova (CCM) au organizat, vineri, 26 martie, un seminar online în cadrul programului comun dedicat controlului de constituționalitate exercitat de cele două înalte jurisdicții. Printre prezentările susținute în cadrul evenimentului s-au numărat și „Competențele Guvernului interimar”, și „Învestirea Guvernului și remanierea guvernamentală”.

„Vineri, 26 martie 2021, Curtea Constituţională a României şi Curtea Constituţională a Republicii Moldova au organizat un seminar online în cadrul programului comun dedicat controlului de constituţionalitate exercitat de cele două înalte jurisdicţii. Programul se adresează magistraţilor-asistenţi ai Curţii Constituţionale a României şi asistenților judiciari ai Curţii Constituţionale a Republicii Moldova şi este coordonat de dl Benke Károly, magistrat-asistent şef al Curţii Constituţionale a României, şi de dl Teodor Papuc, secretar şef adjunct al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova”, a anunțat CCM, printr-un comunicat de presă transmis marți, 30 martie.

Conform sursei citate, în cadrul seminarului, din partea Curţii Constituţionale a Republicii Moldova, au fost susţinute următoarele prezentări:

Competențele Guvernului interimar, susținută de dl Dumitru Avornic, şef interimar al Direcției asistenţă juridică;



Controlul de constituţionalitate al omisiunilor legislative, susținută de dl Gheorghe Reniţă, asistent judiciar.

Din partea Curţii Constituţionale a României, au fost susţinute următoarele prezentări:

Învestirea Guvernului şi remanierea guvernamentală, susținută de dna Mihaela Senia Costinescu, magistrat-asistent şef;



Exigenţe formale în procesul de legiferare. O călătorie între formalismul şi realismul juridic, susținută de dl Benke Károly, magistrat-asistent șef.

„Seminarul s-a bucurat de o largă participare din partea magistraţilor-asistenţi/ asistenţilor judiciari, fiind discutate şi dezbătute problemele de drept care au format obiectul prezentărilor realizate. Ambele părţi au apreciat utilitatea seminarului şi necesitatea continuării programului de colaborare început în luna septembrie 2020”, a mai precizat CCM.

Seminarul CCM și CCR vine pe fondul crizei politice de la Chișinău. Republica Moldova, fără guvern cu mandat plin, de mai bine de trei luni

Președinta Maia Sandu a declarat, luni, că Parlamentul Republicii Moldova a eșuat în a alege un Guvern din două încercări și după 45 de zile de la prima solicitare de învestitură, iar de la demisia cabinetului Ion Chicu au trecut mai mult de trei luni, context în care consideră că sunt întrunite circumstanțele legale pentru dizolvarea Parlamentului de la Chișinău.

„Așa cum prevede Constituția, am avut consultări cu fracțiunile și grupurile parlamentare în legătură cu situația politică din țară și eventuala dizolvare a Parlamentului. Parlamentul a eșuat să aleagă un Guvern din două încercări și după 45 de zile de la prima solicitare de învestitură, iar de la demisia Guvernului Chicu au trecut mai mult de 3 luni. Ca și experții în drept constituțional, consider că sunt întrunite circumstanțele legale pentru dizolvarea Parlamentului. (...) Am decis să sesizez astăzi Curtea Constituțională pentru constatarea circumstanțelor constituționale de dizolvare a Parlamentului. Dacă Curtea Constituțională va spune că există circumstanțe, voi dizolva Parlamentul și vom merge la judecata oamenilor”, a scris Maia Sandu, luni, pe Facebook.