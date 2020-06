Două cutremure de aproximativ 6 grade au zguduit Cercul de Foc al Pacificului. Japonia și Noua Zeelandă au resimțit unda seismică puternică

Un cutremur cu magnitudinea 5,9 s-a produs în noaptea de miercuri spre joi în Noua Zeelandă, în apropierea coastelor Insulei de Sud.

Epicentrul a fost localizat la 87 de kilometri nord-nord-vest de Te Anau, în largul coastelor regiunii izolate Milford Sound și a fost resimţit de populaţie, dar fără să provoace pagube materiale importante, potrivit .stuff.co.nz.

Cutremurul a fost urmat de cel puțin 10 replici în zonă,între 2,4 și 3,5 grade pe scara Richter.

Un alt cutremur cu magnitudinea 6,2 s-a produs joi dimineață în largul coastelor Japoniei, fără pericolul producerii unui tsunami.

Seismul s-a produs la o adâncime de 29,3 kilometri, la circa 40 de kilometri est de Tokyo și a fost resimţit la periferia capitalei.

