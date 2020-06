Cutremur cu magnitudinea de 6,4 în vestul Chinei. A fost urmat de o serie de replici

Un cutremur cu magnitudinea de 6,4 grade s-a produs în vestul Chinei, într-un oraș din provincia Xinjiang, vineri dimineață, la o adâncime de doar 10 km, iar epicentrul a fost lozalizat în Yutian, lângă graniţa teritoriului cu Tibetul. O serie de cinci seisme, produse la o adâncime de aproximativ 10 kilometri, au fost resimţite în decurs de o oră.

Deocamdată nu au fost înregistrate victime sau daune materiale semnificative. Totuși, specialiștii spun că zona afectată ar mai putea fi lovită și de câteva replici în următoarele ore.

Cutremurele cu magnitudinea de peste 6,0 sunt considerate puternice, în conformitate cu scara de magnitudine Richter, și pot provoca pagube moderate până la devastatoare.

~HEADS UP~ Did you feel it? Just happened China Big Quake 6.4 Earthquake Alert #MrMBB333 #china #big #Earthquake #Alert @MrMBB333 pic.twitter.com/7hYxGqIOsX