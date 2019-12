CUTREMUR ÎN PSD! Numele Vioricăi Dăncilă și a lui Răzvan Cuc, în dosarul ȘPĂGILOR DE LA ARAD: Numiri politice chiar și pentru necalificați. Taxa la partid, 5.000 EURO

Nume grele în dosarul dosarul șpăgilor de la PSD Arad, în care sunt urmăriți penal președintele PSD Arad, Dorel Căprar, și parlamentarii Florin Tripa și Ioan Chisăliță, în timp ce au fost reținuți opt lideri locali ai partidului.

Potrivit unor stenograme prezentate de Digi 24, în dosar apar și numele fostului Ministru al Transporturilor, Răzvan Cuc, și al fostului premier, Viorica Dăncilă. Aceștia ar fi intervenit personal pentru anumite numiri în posturi cheie la Direcția Regională Drumuri și Poduri Timișoara (DRDP).

DNA arată că posturile de la DRDP, de la șefi la lucrători necalificați, erau ocupate contra unor sume de bani strict la recomandarea PSD. Fiecare nou angajat plătea o taxă la partid. Spre exemplu, 5000 de euro costa o promovare de concurs.

„Ăștia de la Moravița, eu cu un prieten de-al meu cu care am vorbit și data trecută, cinci mii-cinci mii”, i-ar fi transmis Bogdan Munteanu, șeful biroului încasări de la DRDP, inculpat în dosar, lui Dorel Căprar, în luna august 2019, potrivit stenogramelor citate de Digi24.

Cu această ocazie, președintele organizației de partid, Dorel Căprar, i-a indicat în mod clar că sumele de bani provenite din mită să fie depuse la casieria partidului, urmând ca el să furnizeze personal inculpatului Cristian Ispravnic numele persoanelor care vor da mită pentru ocuparea posturilor.

Într-o altă stenogramă, din august 2019, Cristian Ispravnic spune clar că trebuie să dea curs solicitării ministrului Transporturilor, Răzvan Cuc, care dorește ca toate posturile din Direcția Venituri a CNAIR și Departamentele Venituri din subordine să fie ocupate pe criterii politice.

” El are pretenția, și așa am dedus din ce am simțit eu pă... tot ce-i venit, turism politic... Deci probabil că zona asta îs oamenii lor acolo, sau nu știu... sau așa știe el..”

Potrivit sursei citate, Răzvan Cuc era nemulțumit că șpaga ajungea la Niculae Bădălău, șef la PSD Giurgiu.

”Dar Grasu așa o zis atunci la ... I-o zis pă față, ce bă, că voi faceți și-i duceți lui Bădălău și lui Mina”, spune Munteanu într-o interceptare.

De asemenea, numele Vioricăi Dăncilă apare în referatul procurorilor.

În ziua de 27.08.2019. Cristian Ispravnic a apelat-o pe Carmen Gheorghiță din cadrul D.R.D.P. Timișoara, comunicându-i să nu trimită documentele pentru numirea lui Mircea Lucaciu în funcția de șef al Departamentului Venituri, întrucât a intervenit în favoarea lui Mirel Pascu însăși Viorica Dăncilă.

„De aia te-am sunat, că-i urgent. Uite, îs cu domnu ministru....Ă...Chestia cu Mirel și cu Lucaciu îi pă bune, îi de ordin de la doamna premier. Deci, n-are el nicio treabă, n-are ce să facă. Îi ordin și asupra lui. M-ai înțeles?... Deci, o zis: Nu, Lucaciu rămâne șef de Serviciu și ăla merge șef Departament. Na, că-i... Direct premiera! Deci, direct premiera i-o zis...”

Amintim că Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA) i-au reținut pentru 24 de ore pe cei trei PSD-iști de la filiala Arad și Caraș Severin, acuzați de infracțiuni de corupție în perioada 2016-2019. Este vorba despre Florin Tripa, deputat PSD de Arad, Dorel Căprar, deputat PSD de Arad, și Ioan Chisăliță, deputat PSD de Caraș Severin.

De asemenea, a fost reținuț și Ispravnic Cristian Ilie, director general regional al Direcției Regionale de Drumuri si Poduri (D.R.D.P.) Timișoara și vicepreședinte al filialei PSD, dar și mai mulți subordonați ai acestuia. (VEZI AICI COMUNICATUL INTEGRAL AL DNA)