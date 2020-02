Un cutremur semnificativ este posibil să se producă, în România, în perioada 25 august – 5 septembrie sau 12 – 13 septembrie, potrivit unui anunț publicat pe pagina de facebook Seismic Center – Predicție și alertă cutremur.

În postare mai este menționat că intervalul poate deveni unul de interes dacă factorii și evoluția seismicitatii locale, regionale și globale vor evolua anormal după posibile tipare precursoare istorice dar și curente, tipare și evoluții prezentate și în studiile de specialitate existente.

Vine MARELE cutremur în România. În ce perioadă trebuie să ne așteptăm la un seism semnificativ... (FOTO)

Redăm integral mesajul publicat pe rețeaua de socializare:

” Intervale de interes.

Nu știm exact dacă în acest interval se va produce sau nu un seism puternic în România dar conform statisticii factoriale intervalul poate deveni unul de interes dacă factorii și evoluția seismicitatii locale, regionale și globale vor evolua anormal după posibile tipare precursoare istorice dar și curente, tipare și evoluții prezentate și în studiile de specialitate existente. Lipsa intereselui față de aceste posibilități și lipsa sponsorizarilor în cercetarea acestor fenomene ne pun în dificultatea continuării analizelor publice asupra acestor două intervale și probabil vom suspenda activitatea publică în acea perioadă. La acest dezinteres se adaugă și campaniile instituționale de ascundere și denigrare a realității privind situația activității seismice din România și măsurile de reducere a riscului seismic respectiv salvarea reală a vieților tinând cont că există în România două sisteme operaționale de prognoza și pre-detecție seismică, sisteme prezentate public dar ignorate până la această dată. Intervalele publicate mai sus nu reprezintă data producerii unui cutremur dar reprezinta o statistică privind creșterea activității seismice ce poate avea ca rezultat intensificarea magnitudinii regionale, atât știm in acest moment și asta v-am comunicat. Bineînțeles că se pot extrage mai multe informații până atunci dacă va exista un interes și sprijin. Noi am incercat dar nu depinde numai de noi. Chiar daca vom trece cu bine de acest interval si nu va fi nimic, Vrancea prezinta o evolutie de minim si maxim ce poate deveni instabila in urmatorii ani conform tipologiei seismice istorice.

