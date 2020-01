Cutremur puternic în noaptea de joi spre vineri în România. Un seism de 5,2 pe scara Richter s-a produs în Vrancea, potrivit datelor furnizate de Institutul Național de Fizica a Pământului. Mișcarea s-a resimtit din plin în București, dar și în alte orașe precum Brașov, Bacău, Ploieşti sau Galaţi. Este vorba despre cel mai puternic cutremur din 2020 și unul dintre cele mai însemnate din ultimii ani.

Într-o intervenție telefonică în cadrul Știrilor B1 TV, secretarul de stat din MAI, Raed Arafat, a declarat că nu au fost înregistrate pagube și au existat două apeluri la 112 ale unor persoane care au suferit atacuri de panică.

”S-a explicat de foarte multe ori că sistemul Ro-Alert nu este un sistem care avertizează că va fi un cutremur. Cutremurul nu a avut niciun efect, deci nu se folosește sistemul Ro-Alert dacă nu a fost nicio problemă. Dacă ar fi fost un cutremur mai mare, puteam să folosim sistemul Ro-Alert după ca să transmitem mesaje la populație despre modul de acțiune, dar nu înainte de cutremur. Au fost două telefoane la 112 din cauza unor atacuri de panică. Nu au fost înregistrate pagube”, a declarat Raed Arafat.

Întrebat dacă sunt pregătite echipele ISU să intervină în cazul unui cutremur major, Raed Arafat a răspuns: ”Sunt mult mai bine pregătite decât înainte. În ultimii trei ani a fost o dotare mult mai consistentă și fonduri europene care au fot cheltuite în acest sens. Așa că dotarea este mult mai bună și pregătirea este mult mai bună. Dar rămâne ideea ca prevenirea este cea mai importantă. Asta înseamnă că acele clădiri care sunt cu risc trebuie să fie în cel mai scurt timp rezolvate astfel încât să nu avem un impact major al unui cutremur.

Seismul s-a produs la ora 3:26 si a avut, potrivit INFP, o magnitudine de 5.2 pe scara Richter. Mișcarea s-a produs în zona Vrancea la o adâncime de 120 de kilometri.

Acesta este de altfel cel mai important eveniment seismic din 2020. În 2019, cel mai puternic cutremur a avut o magnitudine mult mai mică, de doar 4,5 pe Richter.

Cel mai important seism din ultimii ani a avut loc la 28 octombrie 2018, în judeţul Buzău, şi a avut o magnitudine de 5,8 pe Richter.

Experții INFP spun că în orice moment se poate produce un cutremur cu magnitudine mai mare de 7 în zona seismică Vrancea, la adâncimi între 60 și 180 kilometri, iar această zonă nu este singura în care pot avea loc cutremure majore cu potențial distructiv.

Cele mai mai puternice cutremure produse în România în ultimii 30 ani au fost în 30 şi 31 mai 1990, magnitudinea acestora fiind 6,9, respectiv 6,4 pe scara Richter.

