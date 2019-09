CUTREMURĂTOR: Aceasta este MINUNEA lui Arsenie Boca despre care puțini ROMÂNI știu (FOTO)

Pe drumul dinspre Sibiu spre Brașov se află Sâmbăta de Jos, localitate din care turistul poate ajunge la Mânăstirea Brâncoveanu, acolo a fost stareț, timp de patru ani, părintele Arsenie Boca, considerat de mulți români "Sfântul Ardealului".

RĂMAS BUN, MIHAI CONSTANTINESCU!PRIMELE IMAGINI CU LOCUL DE VECI! ROMÂNIA E ÎN LACRIMI (GALERIE FOTO)

Acolo se află și o fântână denumită "Izvorul Tămăduirii", despre care călugării spun că este mai veche decât mânăstirea, scrie DC News. În partea din spate se află un drum care duce spre poalele munților din Masivul Făgăraș, spre un alt "izvor al tămăduirii".



DOAMNE, DUMNEZEULE! TEO TRANDAFIR NU MAI ARE NICIO ȘANSĂ! CARMEN HARRA A FĂCUT ANUNȚUL CUMPLIT!

Mulți oameni nu știu de "izbvorul tămăduirii", miracolul care a rămas de pe urma lui Arsenie Boca. Și pentru că drumul către această minune nu este ușor, am întrebat un turist în vârstă: încontro? Omul a dat din umeri și a spus - puțin surprins - că am greșit locul; că izvorul nu este în Sâmbăta de Sus... ci Mănăstirea Prislop. Chiar și așa, fără prea multe indicatoare, izvorul poate fi găsit și este la aproximativ 20 de minute de mers pe jos de Mănăstirea Brâncoveanu.

IMAGINI BOMBĂ CU O VEDETĂ DIN ROMÂNIA! BĂRBAȚII AU RĂMAS ȘOCAȚII CÂND AU VĂZUT-O GOALĂ

La locul în care apa nu-și schimbă proprietățile, la fel ca agheasma, vin oameni din toate colțurile țării. Nu este prea mare înghesuială pentru că oamenii nu știu de izvor, dar sunt români care vin cu portbagajul plin cu sticle de 5 litri pentru a lua minunea acasă.