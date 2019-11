Cutremurător. Un tânăr corporatist s-a aruncat, în gol, de la etajul 5 al clădirii în care muncea... Scenele îngrozitoare s-au petrecut chiar sub ochii soției sale (VIDEO)

Momente socante, in aceasta noapte, la Timisoara! Un tanar s-a aruncat, in gol, de la etajul 5 al clădirii în care muncea. Scenele ingrozitoare s-au petrecut chiar sub ochii soției sale. Barbatul avea 38 de ani si era angajat al unei corporatii. In zadar au incercat medicii Smurd sa-l salveze, gestul i-a fost fatal tanarului, relatează B1 TV.



Bărbatul de 38 de ani suferea de depresie de mai multa vreme, din cauza unor probleme la serviciu, sustin surse din cadrul anchetei.

In noaptea fatidica, ar fi mers acasă de la birou, și, într-o discuție cu soția, i-ar fi spus femeii că se întoarce la serviciu.

A plecat, insa nu s-a mai intors. Când soția a văzut că barbatul nu mai vine, femeia a plecat spre biroul bărbatului si a sunat la 112.

Cand a vazut echipajele de poliție și pompieri, tanarul s-a aruncat în gol, în sub privirea, ingrozita, a soției sale.

Medicii Smurd au intervenit imediat și au început manevrele de resuscitare, insa, dupa mai bine de 40 de minute au fost nevoiti sa-i declare decesul.

Polițiștii timișeni au demarat ancheta si incearca sa afle ce anume l-a impins pe tanarul corporatist la gestul extrem.