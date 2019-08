CUTREMURĂTOR! Tânăr ÎNJUNGHIAT în Iași, agresorul LIVE pe Facebook: `Mă ia poliția. Moare ăla. Aia e`

Caz şocant noaptea trecută în Iaşi! Un tânăr a fost înjunghiat chiar în parcarea unui magazin de către un alt bărbat, relatează B1TV.

După ce şi-a lăsat victima într-o baltă de sânge, agresorul a fugit şi a început un live pe Facebook în care şi-a povestit grozăvia. Filmarea nu a durat mai mult de un minut pentru că, individul a fost ridicat de un echipaj de poliţie!

„Sunt inca viu. Dar l-am tăiat pe ăla. Destul de rău. A venit fraierul, l-am așteptat unde a zis, jumătate de oră. Și mi-a dat neveu. M-am julit puțin la cot”, spune agresorul, în timp ce transmitea imaginile live pe Facebook.

Filmarea a fost făcută la câteva minute după atac! Tânărul de 21 de ani poveşteşte cu lux de amănunte fapta sa. El dezvăluie că și-a dat întâlnire cu victima, ca să se bată. Tânărul s-a plâns însă că celălalt bărbat l-ar fi atacat prin surprindere.



„I-am dat și eu de acum cred că e la spital. Mă ia poliția. Moare ăla. Aia e”, mai spune agresorul pe filmare.

Nici bine nu a apucat să termine aceste vorbe...că în faţa sa a ajuns un echipaj de poliţie, care fusese solicitat de către victimă.

