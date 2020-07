CV-ul Elenei Lasconi. Fosta prezentatoare ProTv candidează din partea USR la Primăria Câmpulung Muscel

Una dintre cele mai îndrăgite prezențe de pe micul ecran, Elenei Lasconi, fosta prezentatoare a Știrilor ProTv, dar și un reporter care a pus degetul pe rană atunci când a fost nevoie, este gata să preia frâiele Primăriei Câmpulung Muscel, candidând din partea USR.

Cine este Elena Lasconi, jurnalista care candidează din partea USR la Primăria Câmpulung Muscel

Elena Lasconi s-a născut în aprilie 1972, la Haţeg, în județul Hunedoara, devenind ulterior una dintre cele mai longevive și mai cunoscute prezentatoare de știri de după anii ‘90

Lasconi și-a început cariera de jurnalist la 23 de ani, la Pro TV Deva, unde din 1995 a fost prezentator şi reporter. Așa cum spune și în biografia sa, a coborât de sute de ori în minele din Valea Jiului pentru a aduce la suprafață poveștile triste ale minerilor.

Din 1999 a ajuns în București, unde a prezentat Stirile PROTV de dimineaţă şi prânz. Jurnalista s-a ridicat de la pupitrul știrilor când a fost nevoie și mers să transmită de pe teren, chiar dacă acesta era un teatru de război sau evenimentul secolului.

“Am transmis de la cutremurul din Turcia din 1999 care a făcut aproape 20 de mii de victime. De asemenea, am fost unul dintre corespondenţii care au transmis informaţii despre vizita Papei Ioan Paul al Doilea, eclipsa de Soare din 1999, campania “Nouă ne pasă” din 2000 ( o campanie fără precedent în România de intr-ajutorare a sinistraţilor de la inundaţiile din Banat şi Transilvania). Am fost în Afganistan. Am cunoscut militarii noştri, am fost cu ei cu TAB-ul pe teren, am plâns şi am râs cu ei, am văzut cât de apreciaţi sunt de americani, cât sunt de capabili. Ei sunt genul acela de oameni care te fac să te simţi mândru ca eşti român. Că nu sunt doar vorbe goale, că e o stare de spirit”.

Din 2010 până în 2014, Lasconi a prezentat emisiunea "Dincolo de Povestiri" pe Acasă TV, iar între timp la sfârșitull lui 2013, a câștigat ediţia dedicată vedetelor a emisiunii "MasterChef", reuşind să-i cucerească pe bucătari cu o delicioasă prăjitură cu ciocolată şi coniac.

Elena Lasconi renunța la cariera de jurnalist după 25 de ani

La sfârșitul anului 2019, vedeta a anunțat că pleacă din trustul la care a lucrat timp de 25 de ani pentru a candida la Primăria Câmpulung Muscel, oraş în care locuiește deja de 15, într-o casă recondiționată de care este foarte ataşată.



Într-un interviu acordat, Elena Lasconi a spus că principalul motiv pentru care a ales să candieze la primărie a fost pentru a scoate orașul din ani ‘90, acolo unde a rămas blocat.

"Nu vreau să mai fac parte din categoria celor care se iau cu mâinile de cap că «aoleu, cine ne conduce?!“ şi să încerc să fac ceva concret.Eu iubesc Câmpulungul, renunţ la cariera mea pentru a aduce municipiul în secolul XXI şi a schimba viaţa oamenilor in bine. Refuz să mai fac parte din categoria oamenilor care se plâng de cine ne conduce. Vreau şi pot sa fac ceva cu adevărat important şi tocmai de aceea am nevoie de o echipă bună. Dacă voiam sa «bifez» o carieră politică era simplu să iau in calcul europarlamentarele sau alegerile parlamentare. Eu am ales Câmpulung, un oraş fără miză, pentru că iubesc oamenii de aici, tradiţia, istoria. Putem schimba România începând chiar cu un oraş mic, precum Câmpulung. Pentru că aici este un potenţial extraordinar"



Recent, Elena Lasconi a publicat o compilație cu cele mai importante evenimente la care a fost martoră în cariera ei de jurnalist, meserie de care se desparte cu greu.



„25 de ani la PROTV în 6 minute. Astăzi mă despart de familia mea (și nu spun vorbe mari), de prietenii mei și mă încearcă un sentiment contradictoriu. Mă doare sufletul pentru că iubesc această meserie și îmi iubesc colegii enorm. Sunt însă emoționată și hotărâtă să fac această shimbare pentru oamenii și locul pe care îl iubesc: Câmpulung Muscel. Simt că e cea mai curajoasă decizie din viața mea dar și cea mai grea. Iar Câmpulung va fi cel mai tare oraș din România”, a scris jurnalista pe pagina sa de Facebook.