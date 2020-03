Dacă o persoană e testată pozitiv, tot blocul intră în carantină. Adrian Streinu-Cercel: „Facem testări și îi luăm pe toți, de sus până jos” (VIDEO)

Dacă o persoană dintr-un bloc este testată pozitiv pentru noul coronavirus, tot blocul este plasat în stare de carantină, a precizat Adrian Streinu-Cercel, managerul Institutului Național de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitală.

„Când găsim o persoană pozitivă, carantinăm toată zona respectivă. Pentru că toți sunt potențial infectați cu acest virus. Facem testări și îi luăm pe toți, de sus și până jos, nu ne oprim. Îi punem 14 zile în carantină, timp în care vor primi servicii de suport social, din partea primăriei, presupun, sau cui se va decide, iar noi ne facem treaba de doctori. În ziua a 13-a și a 14-a, vom retesta toate persoanele respective”, a afirmat Streinu-Cercel.

