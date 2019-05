O tânără din Nepal, care lucra ca bonă pentru o familie din Dâmboviţa, a fost agresată sexual pe stradă de un bărbat condamnat în trecut pentru viol, informează B1 TV. Scenele şocante au avut loc chiar în faţa copiilor de care femeia avea grijă. Nimeni, însă, nu i-a sărit în ajutor.

