Dâmbovița: Doi polițiști atacați cu o coasă în Văcărești. Suspecții, împușcați (VIDEO)

Doi polițiști au fost atacați, duminică seară, în Văcărești Dâmbovița. În caz, doi suspecți au fost împușcați.

Doi polițiști au fost tăiați cu o coasă în Văcărești, județul Dâmbovița, duminică seară. Ulterior, doi suspecți au fost împușcați de forțele de ordine. Unul dintre atacatori a fost împușcat în abdomen,

Dumitru Coarnă, președintele Sindicatului Național al Polițiștilor și Personalului Contractual (SNPPC), a declarat, în emisiunea ”Dosar de politician”, moderată de Silviu Mănăstire, că politiștii au fost atacați cu o coasă și au folosit armamentul din dotare în legitimă apărare.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.