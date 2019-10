Caz cutremurător în Dâmboviţa. O elevă de 14 ani a fost violată de şoferul unui microbuz şcolar. După ce a profitat de copilă, individul a abandonat-o pe stradă. Un agent de pază a găsit-o pe fată şi a dus-o la spital. La scurt timp, pedofilul a fost săltat de poliţişti. Pe numele agresorului a fost deschis un dosar penal.

ADIO, LAURENȚIU REGHECAMPF! ANAMARIA PRODAN A LUAT DECIZIA RADICALĂ! GATA, A FUGIT DE ACASĂ (GALERIE FOTO)

Scenele de coşmar s-au petrecut vineri, după ce eleva de 14 ani din Pucioasa, județul Dâmbovița a terminat orele. Copila s-a urcat alături de restul colegilor în microbuzul care trebuia să o ducă în siguranţă la şcoală. Potrivit anchetatorilor, după ce i-a lăsat pe restul copiilor la destinaţie, bărbatul de 44 de ani a rămas singur cu eleva pe care a convins-o să meargă cu el în vila unui prieten.

BOMBĂ ÎN MUZICA POPULARĂ! FUEGO, PRINS ÎN FAPT CU IRINA LOGHIN! ASTA E PREA DE TOT! FANII ȘI-AU FĂCUT CRUCE

Însă la un moment dat a oprit microbuzul brusc şi a început să o sărute. Micuţa s-ar fi împotrivit, spun părinţii, în timp ce agresorul susţine că fata ar fi acceptat de bunăvoie să întreţină relaţii sexuale cu el.

După ce a abuzat-o individul a abandonat-o pe stradă, după care a fugit. Eleva a fost găsită de un agent de pază care a sunat imediat după salvare. Medicii au declarat că fata pierduse mult sânge și spun că dacă nu era dusă la spital, risca să își piardă viața. Ea a fost dusă direct în sala de operație. Din cauza că era în stare gravă, medicii de la Pucioasa au decis să o transfere pe copilă la Spitalul Județean din Târgoviște, pentru îngrijiri și investigații.

Pe fir a intrat şi poliţia, iar agresorul a fost încătuşat şi dus la audieri. Bărbatul este cercetat acum pentru act sexual cu un minor. A fost reținut şi urmează să fie dus în fața magistraților cu propunere de arestare preventivă. Bărbatul de 44 de ani este căsătorit şi are acasă o fetiţă de câţiva anişori.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.