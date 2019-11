Dâmbovița: O elevă ar fi fost agresată sexual de profesorul de sport. Poliția face anchetă (VIDEO)

E anchetă într-o şcoală din Dâmboviţa. Un profesor de sport este acuzat că ar fi agresat sexual o elevă de clasa a VIII-a. Poliţia a deschis o anchetă, după ce a fost sesizată de către tatăl fetei, informează B1 TV.

Este scandal la o şcoală din judeţul Dâmboviţa. O elevă de clasa a opta a reclamat că directorul şcolii, care îi este şi profesor de fizică, a încercat să o agreseze. S-ar fi întâmplat chiar în biroul acestuia, unde eleva ar fi mers pentru a-l întreba de ce a primit notă mică pentru un proiect.

