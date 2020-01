Sfârşit tragic pentru o fetiţă de 10 ani din Dâmboviţa. Copila a murit la scurt timp după ce a luat o pastilă pentru dureri de cap. Ea s-a plâns părinţilor că nu se simte bine, iar mama sa i-a dat un analgezic. După ce a luat tableta, copila s-a prăbuşit la pământ. Medicii chemaţi prin apelul de urgenţă 112 au resuscitat-o ore în şir, însă fără succes. Poliţia a deschis o anchetă pentru moarte suspectă, informează B1 TV.

Tragedia fără margini a avut loc miercuri, în comuna Crângurile, din județul Dâmbovița. Fetița de 10 ani s-a plâns părinților că o doare capul, motiv pentru care a luat o pastilă care să diminueze durerea. După aproximativ 25 de minute, părinții au găsit-o pe fetiță prăbușită în casă și inconștientă. Speriați au sunat imediat la 112.

