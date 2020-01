EXPLOZIE într-un bloc din Fieni. Locatarii, evacuați. Bilanțul victimelor (VIDEO)

Clipe de coșmar pentru locuitorii unui bloc din orașul Fieni, județul Dâmbovița. Un bărbat și o femeie, soți, au fost răniți și au ajuns la spital, după ce o explozie s-a produs în apartamentul lor, informează B1 TV. Peste 30 de oameni au fost evacuați, printre aceștia și copii. Explozia a fost atât de puternică, încât a distrus mașinile parcate în apropiere. Mai multe persoane au suferit atacuri de panică.

Oamenii spun că pe scara blocului mirosea puternic a gaz.

Speriaţi de mirosul toxic, aceștia au cerut imediat ajutorul și au sunat la 112. Până să ajungă, însă, pompierii, s-a auzit o bubuitură puternică.

