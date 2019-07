Scene demne de un film în judeţul Dâmboviţa. Un individ arestat la domiciliu a dat foc casei în care era obligat să stea şi s-a făcut nevăzut. În casă se afla şi bunica tânărului, care a scăpat ca prin minune. Bărbatul a fost prins câteva ore mai târziu şi dus în arest, informează B1 TV.

