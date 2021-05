Dâmbovița: Un tânăr a fost lovit cu bâta în cap de un amic. Totul a pornit dintr-o joacă (VIDEO)

Scene incredibile într-o comună din Dâmbovița. Un tânăr l-a lovit pe un prieten cu bâta în cap. Se pare că totul a pornit dintr-o joacă, iar întreaga scenă a fost filmată de un alt amic, aflat de față, informează B1 TV în Știrile B1, prezentate de Dan Gabor.

„- Vrei să dai cu bâta?

- Hai, dă cu bâta, dacă poți!

- Vrei să dau?

- Da, ia dă!

-Vrei să dau?

-Bă, ești sigur?”

