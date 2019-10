De ce a fost achitat Dan Andronic în dosarul „Ferma Băneasa”. Curtea de Apel Brașov a constatat că DNA l-a inculpat doar pentru că și-a făcut treaba de jurnalist

Procurorii DNA Brașov l-au trimis în judecată pe Dan Andronic pentru că... și-a făcut treaba de jurnalist și de consultant media. Așa reiese din motivarea celor 18 achitări dispuse de Curtea de Apel Brașov în mega-dosarul cunoscut public sub denumirea „Ferma Baneasa”.

Judecătorul Costel Cristinel Ghigheci, de la Secția penală a Curții de Apel Brașov, a finalizat motivarea sentinței dispuse pe 27 iunie 2019 în acest dosar. Atunci, cei 18 inculpați trimiși în judecată de procurorii anticorupție au fost achitați deoarece „fapta nu există” sau „fapta nu este prevăzută de lege”, precizează luju.ro.

Argumentând motivele pentru care jurnalistul Dan Andronic a fost achitat, instanța insistă că „publicarea unor articole în ziar ori oferirea de consultanță în domeniul relațiilor cu publicul” nu poate reprezenta o infracțiune de complicitate la trafic de influență, asa cum au dorit procurorii DNA Brașov sa acrediteze.

„Instanta constata ca probele administrate judecatii nu confirma savarsirea de catre inculpatul Andronic Dan Catalin a acestei infractiuni (n.r. - complicitate la trafic de influenta).

Pentru a se putea retine in sarcina inculpatului Andronic Dan Catalin complicitate la infractiunea de trafic de influenta ar trebui sa se dovedeasca, dincolo de orice dubiu rezonabil, ca inculpatul ar fi ajutat sau ar fi inlesnit in orice mod comiterea acestei infractiuni si ca a avut si intentia sa faca acest lucru.

Avand in vedere ca inculpatul Andronic Dan Catalin isi desfasoara activitatea in domeniul presei, consultarea pe care acesta ar fi putut sa o ofere proiectului ,,Reciplia" nu putea fi decat in zona de relatii cu publicul. Acest aspect este mentionat si de inculpatul Tal Silberstein”, se arată în motivarea Curții de Apel Brașov.

Documentul subliniază că nu este nimic ilegal în desfășurarea unei activități de promovare în presă și că nu există nicio dovadă că jurnalistul Dan Andronic ar fi avut la cunoștință despre săvârșirea de către Remus Truică a unei infracțiuni de trafic de influență: „Nu este nimic nelegal in desfasurarea unei activitati de promovare in presa a unui proiect de afaceri sau a unei persoane ori in activitatea de combatere a unor articole negative, iar activitatea desfasurata in acest sens de inculpatul Andronic Dan Catalin in legatura cu proiectul 'Reciplia' nu poate fi considerata una ilicita. Doar daca inculpatul Andronic Dan Catalin ar fi avut cunostinta despre savarsirea infractiunii de trafic de influenta de inculpatul Truica Remus si ar fi desfasurat acte de promovare a proiectului in presa, ca sa-l ajute astfel pe acesta din urma sa comita mai usor infractiunea, s-ar fi putut retine complicitatea la trafic de influenta. Nu exista, insa, in cauza nicio proba din care sa rezulte ca inculpatul Andronic Dan Catalin ar fi avut cunostinta despre savarsirea de catre inculpatul Truica Remus a unei infractiuni de trafic de influenta in legatura cu incheierea si desfasurarea contractului de cesiune de derpturi succesorale ale inculpatului Al Romaniei Paul Philippe. Publicitatea si promovarea in mass-media este o activitate normala in afaceri, fara ca acest lucru sa constituie o fapta ilicita”.

Curtea mai precizează că activitatea desfășurată de Andronic se încadra în limitele libertății de exprimare: „Nu rezulta din probele de la dosar nici faptul ca inculpatul Andronic Dan Catalin ar fi desfasurat in ziarele pe care le detine o campanie sustinuta de promovare a inculpatei SC Reciplia SRL ori a inculpatului Al Romaniei Paul Philippe. Dimpotriva, inculpatul Al Romaniei Paul Philippe s-a plans ca nu a avut o colaborare cu acesta. Din probe rezulta ca inculpatul Andronic Dan Catalin era consultat de regula in cazul in care in presa apareau articole negative la adresa societatii Reciplia SRL ori la adresa inculpatului Al Romaniei Paul Philippe, cerandu-i-se parerea cu privire la eventualul drept la replica. Aceasta activitate se incadreaza in limitele libertatii de exprimare intr-o societate democratica, fara sa aiba vreo conotatie ilicita”.

„Asa cum s-a aratat anterior, campaniile de presa pe diferite subiecte sunt legale, neputandu-se prezuma ca in spatele lor sta savarsirea de infractiuni. Pentru a se retine ca printr-un articol in presa s-a comis ori s-a inlesnit comiterea unei infractiuni ar trebui dovedite elementele constitutive ale infractiunii respective, aspect nedovedit in cauza. In plus, raspunsul unei societati la atacurile din presa sunt acte normale de aparare a prestigiului si imaginii. Pentru a se putea retine infractiunea de trafic de influenta ar trebui ca faptuitorul sa pretinda ca are o influenta directa si ca poate influenta in mod direct functionarii publici competenti sa dispuna cu privire la cererea cumparatorului de influenta. Daca faptuitorul ar pretinde ca poate influenta in mod indirect functionarii publici, prin intermediul presei, nu sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de trafic de influenta, deoarece textul de lege nu cuprindes si aceasta ipoteza. In speta nu s-a facut, insa, nici dovada faptului ca inculpatul Andronic Dan Catalin ar fi urmarit sa influenteze in mod indirect, prin articole de presa, functionarii publici competenti sa dispuna asupra cererilor de retrocedare ale inculpatului Al Romaniei Paul Philippe. Dimpotriva, din probe rezulta ca inculpatul nici nu i-a acordat vreo importanta deosebita promovarii in presa a inculpatului Al Romaniei Paul Philippe, chiar acesta din urma sustinand acest lucru. Contributia la protejarea imaginii societatii Reciplia SRL, prin contracararea unor atacuri din presa, reprezinta acte normale pentru asigurarea succesului unui proiect de afaceri”, se mai arată în motivarea instanței.

Concluzia instanței a fost că jurnalistul Dan Andronic trebuie achitat deoarece „a desfasurat o activitate legala, de consultanta sporadica in domeniul relatiilor cu publicul, intr-un proiect despre care nu avea cunostinta ca ar fi continut si o infractiune de trafic de influenta”.