Dan Barna despre ”scandalul DLAF”: Am primit o înștiințare de la DLAF prin care eram îndrumat să mă adresez celor de la DNA, să solicit de acolo materialul respectiv (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna, colider al USR-PLUS, a anunțat, luni, la finalul ședinței coaliției de guvernare, că a primit o înștiințare din partea Departamentului pentru lupta antifraudă (DLAF), prin care a fost îndrumat să se adreseze DNA. Totul, în contextul apariției informțiilor potrivit cărora, Barna ar fi fost reclamat la DNA de către DLAF, aflat în subordinea premierului, pentru „posibila săvârșire a unor fapte de natură penală”, cu privire la proiecte finanțate din fonduri europene în care a fost implicat înainte de 2016. Informația a fost publicată de NewsWeek.

Întrebat dacă a primit un răspuns din partea DLAF, după solicitarea pe care a făcut-o cu privire la acest caz, Dan Barna a răspuns: ”Am primit o înștiințare prin care eram îndrumat să mă adresez celor de la DNA, către care a fost transmis materialul și să solicit de acolo materialul respectiv”.

