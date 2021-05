Dan Barna, despre discrepanțele din raportările deceselor COVID-19: E o problemă reală. Eu refuz să-mi imaginez vreun complot (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna a vorbit marți seară, în cadrul emisiunii ”Actualitatea”, cu Tudor Mușat, despre discrepanțele din bazele de date în care se raportează decesele pacienților cu COVID-19. Oficialul guvernamental spune că este vorba despre ”o chestiune tehnică”, nu de ”vreun complot”.

Referindu-se la datele prezentate recent de ministrul Sănătății, Ioana Mihăilă, Dan Barna a precizat: "Este o chestiune tehnică, colega mea a răspuns foarte clar cum s-au generat acele cifre. Dincolo de asta, eu refuz să-mi imaginez vreun complot, pentru care nu există nicio dovadă, nicio referinţă şi niciun argument. Eu nu zic că această chestiune de metodologie este un detaliu nesemnificativ. Nici pe de parte. Este o problemă reală, este o problemă care a fost semnalată şi de fostul ministru al Sănătăţii, Vlad Voiculescu, este o problemă care a fost apoi continuată, analizată şi avem raportul comisiei respective în mandatul doamnei Mihăilă şi, evident, tot acest demers are ca scop corectarea acestor erori metodologice care există. Au fost reale, nu spun că nu s-a întâmplat nimic, nici pe departe. E o problemă reală, căutăm o soluţie la ea, astfel încât să nu mai apară genul acesta de discrepanţe în raportările medicale".

