Dan Barna: În următoarele două-trei luni probabil vom epuiza doritorii de vaccin. Apoi va începe o altă luptă - să-i convingem pe cei din jurul nostru care cred tâmpeiile pe care le citesc pe internet

Vicepremierul Dan Barna atrage atenția asupra faptului că ”în două-trei luni” vor fi vaccinate toate persoanele care își doresc să se imunizeze anti-COVID-19, iar după acea autoritățile vor începe trebui să înceapă o nouă luptă, aceea de a-i convinge să se vaccineze pe românii care nu vor acest lucru și cred în teoriile conspirației.

Ce spune vicempremierul Dan Barna despre vaccinarea românilor

”Pandemia asta o să treacă, probabil o să mai fie o jumătate de an – un an. Eu cred că undeva până într-un an campania de vaccinare va veni din urmă suficient de rapid. În următoarele două-trei luni probabil vom epuiza doritorii de vaccin şi apoi va începe o altă luptă: să-i convingem pe cei din jurul nostru care cred tâmpeiile pe care le citesc pe internet că sunt cipuri, că ne bagă cipuri. Vom avea de luptat exact cu acei prieteni, colegi, rude care sunt victimele acestei campanii de dezinformare”, a declarat Dan Barna, la Digi 24, potrivit News.ro.

Discutând despre problemele din sistemul de sănătăte, Barna a admis că încă mai există așa-numiții „băieți deștepți” și în această zonă.

”E o realitate. Există reţele de interese pentru că este un stat care 30 de ani a fost sabotat în toate felurile. Asta e realitatea, nu putem să ne ascundem după decet să spunem că nu există”, a spus Barna.

Potrivi raportării de sâmbătă a Comitetului Național de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea anti-COVID-19, în ultimele 24 de ore, în România au fost vaccinate 81.178 de persoane. Astfel, numărul total al românilor cărora le-a fost administrat serul împotriva coronavirusului, de la debutul campaniei de imunizare, pe 27 decembrie 2020 și până acum, a depășit 2,5 milioane.

