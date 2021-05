Dan Barna: Intenția de vaccinare în România este cu 20% mai mică decât în restul UE. În ultima perioadă merg mai bine acele centre de vaccinare de tip spontan (VIDEO)

Vicepremierul Dan Barna a declarat, marți seară, în cadrul emisiunii „Actualitatea”, moderată de Tudor Mușat, că Intenția de vaccinare în România este cu 20% mai mică decât în restul Uniunii Europene.

Acesta consideră că în mediul rural o soluție pentru inocularea cetățenilor este ducerea vaccinului la poarta oamenilor.

„Una dintre soluții este ducerea vaccinului la poarta omului, implicarea primarilor în campanie, așa cum și-au făcut campanii electorale de-a lungul timpului, acum le cerem implicarea autorităților locale mai ales în mediul rural, unde performanța vaccinării e mult mai scăzută decât în urbanul mare. În orașe lucrurile stau bine. În mediul rural, evident, participarea e mai redusă și atunci sunt necesare acțiuni mai creative și mai ieșite din campania aceasta a mesajelor publice pe Facebook”, a afirmat Barna.

El a menționat că trbuie „o adaptare la un alt tip de public și la un alt specific regional”.

„E vorba de o adaptare la un alt tip de public și la un alt specific regional. Până acum a funcționat campania națională pe posturile TV (...) Intenția de vaccinare în România este cu 20% mai mică decât în restul Uniunii Europene”, a spus acesta.

Vicepremierul a mai precizat că „în ultima perioadă merg mai bine acele centre de vaccinare de tip spontan, respectiv maratoane sau drive-thru, decât vaccinarea cu programare”.

