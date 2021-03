Dan Barna: Nu există un conflict între Vlad Voiculescu și premierul Florin Cîțu. Să structurăm comunicarea dinspre Ministerul Sănătății săptămânal e o idee foarte bună (VIDEO)

Dan Barna a vorbit miercuri seara, în emisiunea "Actualitatea cu Tudor Mușat" de pe B1 TV despre relația dintre ministrul Sănătății, Vlad Voiculescu și premierul Florin Cîțu, care pare destul de încordată în ultima perioadă.

Liderul USR-PLUS a negat existența vreunui conflict, însă s-a arătat de acord cu ideea prim-ministrului, ca Ministerul Sănătății să prezinte un raport săptămânal cu activitatea din domeniu.

"E foarte simpatica situația în care in spațiul public este prezentată si dezbătută o problema care în interior aproape nu prea exista, e cvasi-marginală. Problema aceasta nu exista nu există în realitate. Nu există un conflict intre Vlad Voiculescu și premierul Cîțu. Discutăm. Bineînțeles, tema cea mai importantă a Românie e campania de vaccinare, situația de sănătate publică. Evident ca avem puncte de vedere, uneori distincte, ajungem la o soluție, mergem mai departe. Solicitarea de azi a premierului e într-un context foarte logic, în care chiar președintele ne-a spus să susținem campania de vaccinare, pentru că e singura variantă prin care putem ieși din această criză.

Ideea să structurăm comunicarea dinspre Ministerul Sănătății săptămânal e una foarte bună și o susțin și eu. Chiar se va întâmpla în perioada următoare. Lucrurile firești de optimizare a procesului de comunicare pe sănătate, care se dovedește că e trema importanta pentru comunitate..,

Să eliminăm această percepție că e un război rece, nu e...Suntem un guvern care lucrează pe bune, stăm de vorbă, găsim soluții...", a spus Dan Barna.

