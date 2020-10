Dan Bittman: Cred în coronavirus, dar cred și în măsuri adevărate, nu în groază băgată în populație. În această pandemie, sunt foarte multe lucruri care se bat ca în cap (VIDEO)

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a declarat joi, pentru B1 TV, că el nu este coronasceptic, crede în existența coronavirusului și-și face griji mai ales pentru copiii săi, dar nu crede că SARS-CoV-2 este atât de periculos pe cât s-a spus. Artistul a mai afirmat că „sunt multe lucruri care se bat ca în cap” de când a izbucnit pandemia. A zis, de exemplu, că nu înțelege de ce românilor li s-a spus să stea în case, dar unora li s-a permis să plece la muncă în Germania fără a le fi asigurate condiții sanitare minime. Bittman a ținut apoi să critice autoritățile pentru că au luat măsuri „în batjocură”, nu au testat oamenii care au reveni în țară de sărbători și nu au asigurat gratuit măștile de protecție. În schimb, a dat exemplu pozitiv Suedia, țară a cărei strategie anti-COVID-19, însă, este extrem de controversată.

Dan Bittman: Coronavirusul nu e atât de letal. În România s-au lua măsuri în bătaie de joc

„Nu sunt coronasceptic. Cred în coronavirus, dar cred și în oameni deștepți, cred în lideri adevărați, în măsuri adevărate, nu în frică, nu în groază băgată în populație și în oameni care nu gândesc nici de aici până în geam.

În calitatea mea de părinte de trei băieți sunt foarte îngrijorat de ce se întâmplă, dar viața de nouă luni de zile ne-a demonstrat că virusul nu e atât de letal pe cât ni s-a spus în prima parte, că măsurile, aici în România, au fost luate în batjocură, că în timp ce mie mi se spunea să stau acasă, domnul președinte și domnul prim-ministru făceau cel mai grav desant aerian văzut de mine vreodată, cu sute de mii de români plecați la muncă în Germania. Atunci e normal să nu mai cred în condițiile acestor oameni și să spun că trebuie să vină altcineva să dreagă situația”, a declarat Dan Bittman, în emisiunea ”Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV.

El a reproșat apoi, din nou, faptul că autoritățile îi îndemnau pe români să stea în case, dar nu aveau nicio problemă cu faptul că mii de cetățeni plecau la cules de sparanghel în Germania, fără a li se asigura minime condiții.

Bittman a mai spus că i se pare în neregulă faptul că autoritățile le-au tot spus românilor să stea în case și au închis numeroase sectoare de activitate, dar nu și pe cel al construcțiilor, de parcă în șantiere nu se putea răspândi coronavirusul: „Construcțiile în România nu s-au oprit. Adică acolo nu e COVID... Eu nu am o problemă că unii da, alții nu, dar dacă iei niște măsuri la nivel de țară, ia-le la nivel de țară, nu poți să spui că există COVID pe stradă, dar nu și pe șantiere”.

„Sunt de acord cu doctorul Musta, sunt de acord că trebuie să luăm niște măsuri excepționale de protecție, dar nu sunt de acord cu măsurile pe care le luăm aici, în România, de-a valma, aiurea și acum de discuții din astea (despre revenirea la lockdown).

De ce nu vă trimiteți niște reporteri la porțile spitalelor, că dacă sunt 20.000 de testări pe zi măcar o coadă de o mie de oameni ar trebui să se formeze undeva. Vă dați seama ce înseamnă 10.000 de testări pe zi în București? Unde sunt oamenii aceia?

Zicea președintele că ne vin miliardele alea. De ce nu primim măști gratuite? De ce nu primesc copiii la poarta școlii? Știți că în Olanda și Germania copiii sunt testați? Știți că în Suedia nu s-a oprit nimic? Doar evenimentele mari nu se întâmplă", a mai susținut artistul.

Dan Bittman: În pandemia de coronavirus sunt multe lucruri care se bat ca în cap

El a negat apoi categoric că ar susține PSD: „Să știți că virusul ăsta nu alege. Nu mor numai PSD-iștii. Nu trece discuția despre COVID prin PSD sau prin opțiuni politice”.

„În această pandemie sunt foarte multe lucruri care se bat ca în cap, care nu au nicio logică. Am pornit de la avioanele acelea care duceau muncitorii în niște condiții că pe vremea aia nici nu era impusă masca. De ce? Când era pandemie și era țara închisă... Mă refer și la cele 200.000 de persoane - unii zic că un milion, dar eu nu am de unde să știu - care au venit de sărbători și nu aveau unde să fie testați, doar își lăsau numărul de telefon și adreseze și mergeau cu autobuzele în Moldova”, a mai spus artistul.

Dan Bittman a afirmat, în final, că nu a făcut decât să-și spună părerea, că are acest drept, iar când nu-l va mai avea, va pleca din țară: „Eu am zis o singură dată și e dreptul meu de a-mi spune părerea. În momentul în care n-o să mai am dreptul ăsta, o să emigrez. Mă dus la muncă la sparanghel, în țara lui Iohannis, că eu știu germană la fel de bine ca el”.

Declarațiile lui Dan Bittman și contraargumentele lui Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, aici: