Dan Bittman, mesaj de revoltă după noile restricții din București: Mie mi s-a luat, de nouă luni, dreptul la muncă. Cred în COVID, nu instig pe nimeni să iasă în stradă, însă e suficient, gata! (VIDEO)

Dan Bittman, solistul trupei Holograf, a publicat pe Facebook un mesaj în care își exprimă revolta față mesajele repetate Ro-Alert care au fost emise de autorități în București, anunțând noile restricții impuse la nivelul Capitalei în contextul în care rata cazurilor de infectare cu coronavirus a depășit pragul de 3 la mia de locuitori. „Nu e de ajuns minciuna Covid, acum trebuie să suport și alertele astea penibile și mincioase pe telefon. Când ieșim băieți și fete?!”, a scris Dan Bittman pe Facebook. Ulterior, într-o intervenție telefonică în cadrul emisiunii ”Se întâmplă acum”, moderată de Tudoor Barbu, artistul a explicat că nu contestă existența COVID-19, dar i se pare prea mult faptul că de nouă luni ”i s-a luat dreptul la muncă”.

„E un drept constituțional să protestăm, e dreptul nostru la viață și la muncă. Mie mi s-a luat, de nouă luni, un drept fundamental, dreptul la muncă. Dreptul la muncă implică și dreptul la viață. Am trei copii pe care trebuie să-i țin la școli... Și nu numai mie, mă gândesc că sunt sute de mii de oameni care gândesc în acest fel. Uitându-mă ce se întâmplă în țări mai civilizate sau mai adânc ancorate în democrație, observ că oamenii aceia știu să se protejeze chiar dacă au poate un număr mai mare de infectări decât al nostru, dar morbiditatea în anumite țări este aproape de zero sau mică, ceea ce noi nu reușim de la începutul pandemie până acum, de la primul mort așa-zis de COVID, care săracul a murit de o comorbiditate, până astăzi când avem mii de infectări pe zi, așa-zise mii de infectări pentru că eu nu cred că sunt chiar atât de multe. Vorbind cu prieteni doctori mi s-a povestit și mie că un singur pacient poate să aibă câte patru-cinci testări și să zică lumea că sunt patru-cinci cazuri diferite. Cred în COVID, nu instig pe nimeni să iasă, este părerea mea însă că e suficient, gata”.

Întrebat dacă în cazul în care ar avea putere de decizie ar închide școlile, restaurantele sau teatrele, Dan Bittman a răspuns: ”Niciodată, și nu e vorba că sunt din branșă. Aș face în așa fel încât transportul în comun să fie civilizat, aș dubla numărul autobuzelor din București ca să poată să circule 20-30 de oameni într-un autobuz, n-aș lăsa niciodată nebunia de la metrou să se întâmple. Aș face 8-10 spitale rapid în containere, dotate cu tot materialul de care am nevoie, asta aș face. Nu prostii de genul ține-mă cu mască, lasa-mă fără mască. La terasă am voie fără mască, dar când mă duc la terasă, pe toate străzile, toată lumea merge cu mască. Sunt niște inepții ale unor oameni, din păcate, inepți”.

Întrebat, de asemenea, cum vede România anului 2021, artistul a răspuns: „Eu am o singură părere: cât timp ai căzut, îți trebuie la fel de mult timp ca să te ridici. Dacă nu o știm să ne ridicăm rapid, adică nu o să oprim căderea, va fi la fel ca anul 2020, să nu ne mirăm”.

Ce tragedie! Nouă persoane AU MURIT după ce au MÂNCAT acest PREPARAT! NU există antidot pentru asta

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.