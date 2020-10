Dan Bittman: Nu sunt genul de idiot care să spună că nu există COVID sau că nu există acest pericol / În locul domnului Arafat, sunam în Franța sau în Bulgaria să îi întreb cum de joacă fotbal cu tribunele pline și fără măști (VIDEO)

Dan Bittman a explicat că nu pune la îndoială existența COVID-19, dar a acuzat autoritățile de lipsă de coerență și susține că situația din alte state arată că acolo s-au găsit, totuși, niște soluții. „Eu să fi fost în locul domnului Arafat, sunam imediat ori în Franța, ori aici, mai jos, în Bulgaria, să întreb, voi cum de jucați fotbal cu tribunele pline și fără măști, și fără nu știu ce”, a spus solistul trupei Holograf, miercuri seară, în direct pe B1 TV, la „Dosar de politician” cu Silviu Mănăstire.

