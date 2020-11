Dan Bittman: Nu sunt în război cu vreun guvern, e problema lor dacă iau măsurile corecte sau nu / Dați-mi o listă cu cei care au murit // Hai să fim serioși, oamenii stau cu capul plecat (VIDEO)

Dan Bittman a criticat în repetate rânduri modul în care autoritățile au înțeles să gestoneze epidemia de coronavirus și a fost criticat, la rândul său, pentru că a minimizat pericolul reprezentat de SARS-CoV-2. În fața acuzațiilor, artistul pare să fi făcut pași înapoi. A admis că nu este un expert și a susținut că suntem practic într-o stare de război, dat fiind numărul mare de victime. În schimb, el a reproșat lipsa de transparență și a cerut nici mai mult nici mai puțin decât ca numele victimelor să fie cunoscute. Bittman a reproșat apoi autorităților că nu s-au preocupat să asigure producția pe teritoriul țării a materialelor sanitare, așa încât am ajuns să depindem de importuri.

Artistul s-a ferit să critice cheltuiele tot mai mai mari, care la anul vor depăși veniturile țării. A precizat că nu se pricepe și nu vede nicio problemă dacă bugetarii primesc mai mulți bani, atâta timp cât ei există în buget. A spus, în schimb, că nu vede de unde ar putea veni acești bani și că trebuie ținut cont de faptul că sunt și alte categorii sociale care au nevoi și așteptări.

Bittman a admis că există discrepanțe majore între veniturile bugetarilor și angajaților de la privat, dar „hai să fim serioși, oamenii stau cu capul plecat, nu cred că mai au timp să gândească că vecinul care lucrează la stat ia mai mulți bani. E fericit oricine în momentul de față că mai are un salariu și mai poate să pună o pâine pe masă copiilor”.

Dan Bittman a insistat de mai multe ori că nu primește salariu de la stat, e artist liber profesionist și nu are niciun interes personal, ci doar își spune părerile. Nu a menționat nimic despre banii primiți de-a lungul timpului de Holograf, de la primării, pentru diversele spectacole.

Dan Bittman: Dați-mi o listă cu cei care au murit de coronavirus

Dan Bittman a reproșat lipsa de transparență și a acuzat faptul că nu este cunoscut numele persoanelor decedate din cauza COVID-19. Artistul a găsit suspect acest lucru. Nu a făcut, însă, nicio referire la normele de protecție a datelor cu caracter personal și nici nu și-a pus problema că poate familiile celor îndurerați nu doresc ca astfel de informații să apară în spațiul public.

În replică la acuzațiile conform cărora este plătit de anumite partide, mai ales de PSD, să atace măsurile anticoronavirus dispuse de Guvernul PNL, Bittman a insistat că el nu lucrează la stat și nu are niciun interes, ci doar își spune părerea. Artistul nu s-a mai lansat în acuzații dure la adresa autorităților, ci doar a dat de înțeles că nu este de acord cu anumite hotărâri. A insistat, însă, de mai multe ori că nu este un specialist.

Dacă în declarațiile anterioare a acuzat Guvernul Orban că a avut bani din care nu a construit niciun spital și că nici măcar nu au fost asigurate măștile pentru populație, de data aceasta Dan Bittman a încercat să-și explice pozițiile, afirmând că i se părea normal ca, fiind practic în stare de război, să producem materialele necesare la noi acasă, nu să stăm la mâna importatorilor.

„Să punem lucrurile puțin la punct. În primul rând, nu sunt într-un război cu vreun guvern. Nu-mi pot permite, eu nu fac politică, e problema lor dacă iau măsurile corecte sau nu. Nu sunt eu în măsură să critic sau să nu critic. Eu spun, însă, că suntem într-un război, atâta vreme cât avem pierderi de 100, 100 și ceva de oameni în fiecare zi. În orice teatru de război, când ai o asemenea pierdere, apar și pe știri la voi, la B1, la CNN, oriunde. Deci sunt 7.000 de morți în 10-11 luni, nici nu știu de când a început pandemia, deci suntem într-un război, avem pierderi de vieți omenești importante.

Eu asta am spus: că dacă suntem într-un război, atunci haideți... Mie așa mi se pare normal să avem o industie de război care să funcționeze, nu să mă trezesc tot timpul că stau la mâna unora și-mi dau din importuri și trebuie să stau la mâna celor care importă, ci dimpotrivă, de atunci făceam o grămadă de milioane de măști aici, în România.

În al doilea rând, dați-mi o listă cu cei care au murit, că așa se întâmplă și în război: aflu eu, rudele mele. Poate mi-a murit un prieten, o rudă, habar n-am... Deci vreau să știu și eu cine moare și unde, unde se îngroapă, ce se întâmplă. Adică... știi... Totul e așa o nebuloasă frumoasă, noi vorbim de una, de alta... Într-adevăr, situația e foarte fluidă și de la zi la zi se schimbă lucrurile și atunci poate lucruri pe care eu le-am spus acum o săptămână sau o lună azi nu mai sunt valabile”, a declarat Dan Bittman, în emisiunea ”Se întâmplă acum!”, moderată de Tudor Barbu, pe B1 TV.

Dan Bittman: Eu nu iau bani de la stat, nu am luat 40 de ani bani de la stat

Întrebat dacă vorbește în calitate de reprezentant al industriei HoReCa, de artist ori de simplu cetățean plătitor de taxe, Dan Bittman a răspuns: „Eu vorbesc din două puncte de vedere. Unul este acela de contribuabil, pentru că-mi aduc și el, la fel ca multe alte milioane de cetățeni, contribuția la această punguliță mare, dar și în calitate de artist liber profesionist. Vreau să subliniez lucrul acesta. Eu nu sunt angajat al vreunul teatru, al operei, al unei filarmonici etc”.

Dan Bittman a insistat atunci că el nu lucrează la stat și că e liber profesionist: „Tocmai aici e o mare discuție și aș vrea să-i contrazic pe toți cei care spun că iau bani de la stat. Eu nu iau bani de la stat, nu am luat 40 de ani bani de la stat și acum văd tot felul de articole prin presă și sunt tot felul de domni care mă acuză de tot felul de lucruri pe care nu le-am făcut. Ca idee spun: sunt artist liber profesionist și atât cât muncesc, atâta produc”.

Bittman nu a făcut nicio referire la sumele primite pentru spectacole de el și trupa sa de la diverși primari, deci din bugetele autorităților locale pentru care contribuie cetățenii.

Dan Bittman: Hai să fim serioși, oamenii stau cu capul plecat

Dan Bittman nu a mai fost la fel de categoric și critic cu guvernanții nici când a comentat informația potrivit căreia, anul viitor, salariile bugetarilor şi pensiile vor depăşi veniturile fiscale ale ţării. Totuși, el a dat de înțeles că se cam îndoiește că există suficienți bani la buget pentru toate aceste cheltuieli. De asemenea, a mai atras atenția că nevoile tuturor oamenilor sunt importante, nu doar ale bugetarilor, precizând că și vârstnicii așteaptă încă acea mărire de 40% a pensiilor.

„Eu sunt de acord! Eu nu am nicio problemă cu cei care lucrează la stat. Dacă statul și pușculița țării au de unde să dea acești bani, e problema dlui Cîțu (ministrul Finanțelor). Eu nu sunt invidios pe cei care lucrează la stat, ba dimpotrivă, sunt și ei oameni ca noi. Eu am spus care e situația mea, sunt artist liber profesionist, trăiesc exact din munca mea și atât și cu asta am încheiat discuția. Dacă statul și finanțele României permit asemenea măriri de salarii, eu nu am o problemă cu bugetarii, Doamne ferește! (...) Repet: acestea sunt hotărări sunt politice. Dacă pușculița țării permite, cu atât mai bine, dar cred că sunt o grămadă de categorii sociale care așteaptă, inclusiv pensionarii să li se mărească cu 40% pensiile. Și e la fel de important totul. Nu știu de unde sunt banii, însă... nu e meseria mea, nu mă picep și n-aș putea să critic”.

Întrebat în legătură cu discrepanțele în modul în care este remunerată munca unui angajat la privat față de munca unui bugetar, Bittman a comentat: „E clar că e o discrepanță majoră, dar eu nu cred că oamenii mai reacționează în vreun fel, ca să nu spun că nici concedii nu cred că o să mai aibă prea curând”.

Dan Bittman a reproșat apoi lipsa de reacție a românilor, care nu mai fac nimic în fața nedreptăților. Totuși, el găsit o scuză pentru asta - oamenii sunt acum preocupați să-și asigure hrana de pe o zi pe alta și asta e singura lor grijă: „Hai să fim serioși, oamenii stau cu capul plecat, nu cred că mai au timp să gândească că vecinul care lucrează la stat ia mai mulți bani. E fericit oricine în momentul de față că mai are un salariu și mai poate să pună o pâine pe masă copiilor. Pe asta se și bazează de fapt toată situația. Îmi pare rău. Atât pot să spun...”

Dan Bittman: Cine consideră că am dreptate, să mă salute pe stradă, cine nu, să dea cu piatra

Dan Bittman a insistat apoi că nu face aceste declarații pentru a se plânge pentru situația în care a ajuns, nemaifiind plătit din pirmăvară, ci pur și simplu remarcă anumite lucruri: „Eu nu mă plâng, eu mă plăteam singur, dar nu mai sunt pătit de nouă luni. Nu știu dacă cineva își poate închipui, dar probabil își poate închipui ce înseamnă nouă luni de zile fără încasări. Trăiesc din banii mei, e problema mea ce fac, eu nu mă plâng de banii ci de o situație. În carantină, în Italia, se plătesc 40 de euro pe zi pentru fiecare zi de carantină. În România se plătesc 40 de suflete și... cum să spun eu.. 40 de promisiuni. Aici e diferența”.

„Vine o zi când se va sfârși (vers din melodia Holograf ”Vine o zi...”) și văd că pe zi ce trece noi asta ne dorim să se ajungă acolo”, a glumit amar Bittman, „nu... Eu îmi doresc un singur lucru: ca oamenii să înțeleagă că mesajul meu este unul foarte simplu și foarte clar și direct - gândiți cu mintea voastră. În rest, cine consideră că am dreptate, să mă salute pe stradă, cine nu, să dea cu piatra. Nu am nicio problemă. Eu îmi spun părerea în nume propriu. Nu sunt membru de partid, nu sunt angajat la stat, nu am avantaje de primit de nicăieri. Ceea ce spun e un lucru simplu”, a insistat Dan Bittman, în intervenția pentru B1 TV.