Dan Bittman susține că încasările din bani publici nu reprezintă mai mult de 1% din veniturile Holograf. Totuși, în 2018, a luat 10.000 de euro doar dintr-un contract. Situația bizară, prezentată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir (VIDEO)

Dan Bittman, protagonistul unor declarații controversate despre pandemia de COVID-19 și restricțiile introduse în consecință, susține că încasările din bani publici ale Holograf nu reprezintă mai mult de 1% din veniturile trupei. Cu toate acestea, miercuri, în direct pe B1 TV, la „Bună, România!”, Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir au prezentat o achiziție publică din anul 2018, prin care serviciile formației au fost contractate timp de 60 de minute de către o instituție publică în schimbul a peste 10.000 de euro. Astfel, fie Holograf a avut venituri de cel puțin un milion de euro în acel an, fie situația reală nu arată întocmai cum a fost prezentată de solist.

