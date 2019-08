Dan Cămârzan nu va fi dus la închisoare, ci la un spital de psihiatrie. Omul de afaceri din Brașov este acuzat că și-a ucis bunica în primăvara acestui an

Dan Cărmâzan, omul de afaceri brașovean judecat pentru că și-a ucis bunica, nu va merge la închisoare, ci va fi internat într-un spital de psihiatrie, după ce o comisie medico-legală din București a stabilit că nu are discernământ, potrivit digi24.ro.

Tribunalul Brașov a revocat măsura arestării preventive, care fusese luată împotriva lui Dan Cămârzan, și a dispus, în schimb, internarea sa forțată. Decizia nu este definitivă.

Așadar, Dan Cămârzan, un om de afaceri din Brașov, este acuzat că și-a ucis bunica, în vârstă de 93 de ani, pe 6 mai 2019. El a fost arestat preventiv chiar a doua zi.