Brexitul este cea mai mare amenințare structurală pentru UE, iar Bruxellesul – dacă are conștiință strategică – nu își poate permite ca exemplul Regatului Unit să fie unul de succes, pentru că ar putea crea un precedent, a afirmat Dan Dungaciu, directorul Institutului de Științe Politice și Relații Internaționale „Ion I. C. Brătianu” al Academiei Române și președinte al Fundației Universitare a Mării Negre, vineri, în direct pe B1 TV, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu.



Întrebat cum vede ieșirea Regatului Unit din UE, în contextul în care Marea Britanie și SUA au pus la punct un parteneriat strategic pentru 300 de milioane de doze de vaccin, el a răspuns: „Întrebarea nu e deplasată, dar răspunsurile riscă să fie deplasate, pentru că – ne place, nu ne place – încearcă să acrediteze ideea că plecarea Marii Britanii din UE este o situație «win, win». Adică ar putea să ajungă într-un câștig reciproc. Deci se fac negocieri pentru ca și Marea Britanie, și Uniunea Europeană să iasă câștigate. În realitate, plecarea Marii Britanii din UE este cea mai mare amenințare structurală pentru UE. (...) Bruxellesul nu își poate permite ca Marea Britanie să fie un succes, adică Marea Britanie, odată plecată din UE, să reprezinte un succes, pentru că ar fi un exemplu pentru multe state nemulțumite, din varii motive, din spațiul UE, care pentru prima dată ar avea o alternativă. Aceasta este problema de fond a Brexitului până la urmă”.



Referitor la posibilitatea ca vreo altă țară, precum Italia, Spania, Franța sau Grecia, să urmeze exemplul Regatului Unit și să părăsească UE, Dan Dungaciu a explicat: „Eu cred că, în momentul acesta, nu există o asemenea amenințare, pentru că a ieșit din repertoriul tuturor – cum le spunem, impropriu, sociologic – populiștilor sau neo-populiștilor ideea de «exit». Nici măcar în Polonia, nici măcar în Ungaria nu se mai aude de ideea de ieșire din UE, ci mai degrabă de o reformatare a UE și aducerea UE la adevăratele valori care au constituit Europa. Deci nu este vorba de «exit» nici în discursul acestor lideri, pentru că spaima de Brexit, spaima de ce i se poate întâmpla Marii Britanii a fost foarte consistentă. Lucrurile însă se modifică din acest punct de vedere și s-ar putea ca Marea Britanie, inclusiv prin parteneriatul cu americanii pe care l-ați invocat, să devină realmente o alternativă, ceea ce ar fi pentru UE un dezastru”.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.