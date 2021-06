Dan Lungu, profesor de siguranța construcțiilor la Universitatea Tehnică de Construcții București, a declarat pentru B1 TV că în București sunt peste 350 de case plasate în clasa 1 de risc seismic, cu toate acestea nu există o riscă de priorități privind consolidarea lor.

“Noi avem un cutremur mare și foarte mare care distruge clădiri și cauzează pagube economice uriașe la intervale de zeci de ani în medie. Cutremurele mici de 2,7 -2,9 sunt cutremure mici care practic nu au nicio semnificație asupra vieții citadine. Discutăm despre aceste mărunțișuri și nu discutăm despre acele lucruri majore. Avem în București 350 de case, dacă nu mai multe, plasate în clasa 1 de risc seismic. Nu există liste de priorități, nu există politici de consolidare”

Noi nu ne preocupăm de subiectul major care înseamnă consolidarea, repararea, punerea în siguranță a caselor care au probleme în cazul unui cutremur major și în fiecare zi constatăm că a avut loc un cutremur în Vrancea. E un lucru natural, curent, obișnuit. În particular, Bucureștiul are această proprietate de a avea cel mai mare risc seismic din Europa în termeni de număr de vieți omenești pierdute. Interesul pentru consolidări părea mai mare în anii 90 decât în moemntul de față”, a declarat profesorul Dan Lungu.

Acesta a mai precizat că normele de construcție din zilele noastre au fost îmbunătățite de la an la an:

“Noi facem reexpertizarea clădirilor. Acest proces e ca atunci când te duci la doctor mereu, mereu, mereu, în loc să te duci să te operezi, când e o situație limită. Toate casele înalte peste 7 etaje făcute în anii 30 – 40 în România nu sunt proiectate antiseismic, nu sunt făcute să reziste la cutremur.

Dupa 77 a apărut un Cod de proiectare antiseismică la nivelul cunoștințelor de atunci. Cunoștințele sunt evolutive ca toate lucrurile din natură, ca urmare noi am îmbunătățit conținutul din an în an în funcție de cunoștințele s-au acumulat”.