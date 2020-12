Dan Pavel: Se pare că un copil nu are maturitatea să conducă, dar unii vor să ne convingă că are suficientă minte să-și aleagă sexul / În lipsa principiilor științifice, corectitudinea politică e o sectă fundamentalistă

Scandalul de așa-zis rasism în care a fost implicat arbitrul român Sebastian Colțescu a redeschis discuția despre ce este corectitudinea politică și despre cât de mult rău sau bine face ea oamenilor. Promovată de unii ca fiind o modalitate de a atenua inechitățile, de a face dreptate și de a proteja grupurile minoritare, ea pare să se dovedească tot mai mult o modalitate de cenzură, de a reduce la tăcere argumente solide și de a anula dezbateri constructive, de a ignora adevăruri certe, fundamentate științific, doar pentru ca unii să nu se simtă jigniți. Ba chiar, venind contrar scopului pretins, corectitudinea politică naște noi dreptăți, forțând la ignorarea unor abuzuri certe, din nou, doar pentru ca unele categorii să nu se simtă discriminate.

În absența argumentelor raționale și a principiilor științifice, corectitudinea politică e doar „o sectă fundamentalistă”, „un cult de revizioniști care luptă pentru controlul societății”, susține Dan Pavel. Într-o postare pe Facebook, el arată cât de departe au ajuns oamenii cu această corectitudine politică: „Se pare că un copil nu are suficientă maturitate încât să conducă, să piloteze, să-și aleagă politicienii, să se culce când vrea, să fumeze, să bea sau să mănânce ce vrea, dar acești militanți vor să ne convingă că are suficientă minte și conștiință de sine încât să-și aleagă ce sex va avea”.

Corectitudine politică versus adevărul care doare

Dan Pavel a explicat întâi ce este corectitudinea politică: printre altele, o formă de limbaj care prejudiciază adevărul pentru a nu leza sentimente și negarea unor adevăruri științifice care supără anumite categorii de persoane: „Ce este corectitudinea politică și cum ne prejudiciază ea? Corectitudinea politică este o formă de limbaj care prejudiciază adevărul pentru a nu leza sentimente. Este o formă de revizionism istoric și cultural care schimbă termeni și rigidizează comunicarea pentru a nu aduce atingere unor categorii la fel de fluide și în permanentă schimbare ca și limbajul. Este negarea unor adevăruri științifice, fundamentate pe zeci de ani de cercetare, pentru a nu supăra categorii ce nu vor să se conformeze sau nu vor să înfrunte adevărurile respective”.

El a dat exemplul afirmației că „există doar două sexe”, afirmație negată categoric de cei care nu se identifică cu niciunul dintre ele: „Biologia umană nu poate fi o insultă, dar se insistă asupra modificării principiilor de dragul de a mângâia sensibilități”.

În condițiile în care arbitrul român de fotbal Sebastian Colțescu este acuzat de rasism pentru că s-a referit la camerunezul Pierre Webo cu expresia „ăla negru”, Pavel precizează că a-i spune unui negru că e negru nu are cum să fie rasism: „Corectitudinea limbajului presupune că există limbaj incorect, că există lucruri care nu pot fi afirmate. Limbajul nu poate fi incorect decât dacă răspândește informații fără sens, zgomote neinteligibile sau instigă la violență. A recunoaște culoarea unui om nu este rasism, este o simplă recunoaștere a unei apartenențe, a unei poziționări geografice. Nu aduce informații cu privire la calitatea omului, la cultura lui sau la presupusa inferioritate a rasei respective. Este doar o descriere factuală: ”el este negru””.

Victimizarea și dublul standard în condamnarea unor practici

Cumpărase o casă veche și a decis să o renoveze, când a găsit într-una din camere un frigider pe care scria „Nu deschideți”. Împreună cu câțiva prieteni l-a desigiliat, dar a regretat amarnic

Dan Pavel s-a referit apoi la victimizare, fenomen asociat corectitudinii politice, și a remarcat ipocrizia în a denunța comportamente greșite ale unora, trecând cu vederea, în același timp, atitudini la fel condamnabile ale altora: „Putem discuta deschis despre naziști și istoria lor, chiar dacă ar putea aduce atingere culturii germane care este mult mai bogată, mai veche și mai complexă decât atât. Dar nu putem discuta deschis despre rasismul și crimele de război ale israelienilor asupra palestinienilor pentru că am putea fi acuzați de antisemitism”.

Victimizarea aceasta presupune și un soi de hipersensibilitate ce determină anumite persoane să se simtă discriminate sau nedreptățite de acțiuni sau afirmații care, în fapt, nu conțin niciun element jignitor. Tentația aceasta a de a vedea răul și reaua intenție în tot și-n toate e dăunătoare, căci împiedică schimbul constructiv de idei: „Tot victimizarea atrage și acuzații de misoginism asupra oricui face glume despre femei sau contestă anumite valori promovate mai nou de feminismul modern. Discuția deviază de la un schimb constructiv de idei, la acuzații și scuze, la concluzii pripite și atacuri personale. Corectitudinea politică presupune întotdeauna reaua intenție. Totul este judecat în parametri rigizi - agresori și victime. A contesta o propunere, a face glume, a pune întrebări sau a avea valori diferite nu demonstrează reaua intenție”.

„Un alt efect secundar este înăbușirea cercetării și mutilarea principiilor deontologice în domeniile psihiatriei, psihologiei și medicinei. Este complet imposibil să discutăm despre minorități sexuale, despre psihologia sau sexualitatea acestora în mod științific, constructiv. Toți cei care încearcă să o facă sunt acuzați instantaneu de homofobie. A avea curiozități nu înseamnă homofobie”, mai scrie Dan Pavel, în postarea sa.

Așa se face că, de la simpla afirmație „există două sexe” se ajunge la situații ilogice în care „nu există două sexe și totul e fluid”, doar pentru ca unii să nu se simtă lezați. Dar implicit persoana care vrea să și-l schimbe admite că există doar două sexe, de vreme ce acest proces presupune trecerea de la un sex la altul. Asta demonstrează că „identitatea sexuală este normativă și bine înrădăcinată în psihicul societății umane”.

Corectitudinea politică nu face dreptate și nu protejează suflete, ci ne transformă în abuzatori

Dan Pavel mai notează că, tot din cauza corectitudinii politice, am ajuns să nu mai putem critica anumite noțiuni și să nu mai putem denunța anumite abuzuri, din teamă să nu fim percepuți ca homofobi sau, la rândul nostru, ca abuzatori.

„Corectitudinea politică este responsabilă pentru normalizarea abuzului de minorități cu identitate sexuală încă neclară, care sunt supuse presiunii unei culturi progresiste ce își schimbă valorile și definițiile de la o zi la alta, după cum o cere momentul. A încuraja un om să caute răspunsuri și informații, înainte de a lua decizii importante în viața lui, nu este homofobie și nici transfobie. Dar aceste informații sunt în sine sub atac și presiune constantă. Nu te poți informa corect dacă ți se prezintă o singură perspectivă și sunt normalizate doar acele păreri delicate. Adevărul științific sau realitatea psihologică a fiecăruia nu depinde de spiritul timpului, de trenduri culturale sau de ce e normal pentru BBC”, mai scrie Dan Pavel.

Realitatea, însă, e aceeași indiferent că ne convine nouă sau nu. Iar calitatea vieții noastre nu se îmbunătățește dacă alegem să ignorăm ceea ce ne doare, insistând ca alții să nu ne amintească de faptul că nu suntem fericiți.

Un copil nu are suficientă maturitate încât să conducă, dar are suficientă minte să-și aleagă ce sex va avea?

„Se ajunge la situații în care minorii sunt încurajați să tranziționeze sexual înainte să se fi dezvoltat suficient mintal și sexual. Nu am o problemă cu deciziile unor adulți și nu doresc să discriminez stilul de viață al nimănui. Nu am un dram de homofobie în suflet, dar la vârste fragede nu poți avea o percepție corectă asupra propriei tale identități sexuale. Copiii nu sunt suficient de maturi sau activați hormonal pentru a putea ști ce vor dori să fie peste zece sau douăzeci de ani. Bineînțeles că a critica aceste practici de mutilare sexuală și psihică a unor minori se consideră homofobie și atrage ura corecților. Se pare că un copil nu are suficientă maturitate încât să conducă, să piloteze, să-și aleagă politicienii, să se culce când vrea, să fumeze, să bea sau să mănânce ce vrea, dar acești militanți vor să ne convingă că are suficientă minte și conștiință de sine încât să-și aleagă ce sex va avea. E cea mai importantă decizie din viața unui om - decizia de a fi. Decizia de a mai putea fi, dacă te răzgândești ani mai târziu și constați că poate te-ai maturizat diferit de cum credeai. Nu putem spune că este o ticăloșie să presezi minori către tranziție sexuală fără să explodeze toată comunitatea corecților. Aplaudatul este tot ce avem voie”, a mai scris Dan Pavel, pe Facebook.

Susținătorii corectitudinii politice vor renunțarea la principii fundamentate științific

El mai remarcă faptul că, pentru susținătorii corectitudinii politice nu contează medicina, psihologia, politica, sexualitatea, sănătatea sau fericirea, ci doar emoția momentului și un drept care, de altfel, nici nu există: dreptul de a nu fi ofensați.

Pavel mai afirmă despre susținătorii corectitudinii politice că solicită socității să renunțe a argumente și la rațional și să schimbe principii fundamentate științific, fără să fundamenteze aceste cereri pe cercetări, dovezi sau definiții concrete: „Istoria este importantă, chiar și atunci când e rușinoasă. Ne învață să fim mai buni ca societate și mai toleranți. Cultura trecutului ne arată cât de mult am evoluat în timp. E o baliză”.

Dan Pavel: Corectitudinea politică e o sectă fundamentalistă

În finalul postării, Dan Pavel afirmă că, în absența argumentelor raționale și a principiilor științifice, corectitudinea politică e doar „o sectă fundamentalistă”, „un cult de revizioniști care luptă pentru controlul societății”.

Corectitudinea politică ne afectează pe toți, afectează fericirea tuturor oamenilor, inclusiv a minorităților, afectează educația noilor generații, afectează cercetarea, pediatria, psihologia, psihiatria și medicina. Ea se reflectă în rata sinuciderilor și declinul sănătății mintale de pe planetă.

„Corectitudinea politică nu este progresism, pentru că nu poți progresa amuțind pe cineva sau tăcând de frică. Nu progresezi arzând cărți, cenzurând sau ignorând evidentul. Este un război eminamente cultural împotriva a tot ce sună prost, de la istorie și până la literatură. E o luptă pentru putere și influență. Este doar o formă de psihopatie politicoasă”, a mai scris Dan Pavel, pe Facebook.