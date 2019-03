Reacții după ce Dan Voiculescu a anunțat că sprijină demersul suceveanului care a construit primul metru de autostradă din Moldova: ”Mai lipseau cei din conducerea Tel Drum să ne spună că vor autostrăzi”

Dan Voiculescu a anunțat că susţine demersul lui Ștefan Mandachi, suceveanului care a construit în Moldova primul metru de autostradă.

”De exemplu, Domnul Mandachi nu a acceptat că în Moldova nu se pot construi autostrăzi şi a făcut ceva concret care, mai devreme sau mai târziu, va determina o schimbare de fond.

Avem, din fericire, multe alte exemple de antreprenori români care creează valoare adăugată pentru ei şi pentru România. Investiţiile în infrastructură sunt esenţiale. Susţin demersul simbolic de a ne opri 15 minute, pe 15 martie 2019, pentru a sublinia necesitatea de a nu mai rămâne mereu blocaţi pe o reţea rutieră depăşită.

Sunt convins că, în aceeaşi zi, toţi cei care înţeleg importanţa fiecărui minut muncit, vor recupera această pauză”, a spus Voiculescu, pe blogul său.

La scurt timp după acest anunț au început să apară și reacțiile negative.

Unul dintre primii care au condamnat anunțul lui Voiculescu a fost jurnalistul Cristian Citre.

”Toți cei care susțin protestul de vineri de la ora 15:00 trebuie să se delimiteze IMEDIAT și public de tentativa mocirloasă a lui Dan Voiculescu de a confisca inițiativa. Incredibil de câtă murdărie este capabil acest personaj sulfuros și toxic. cc: Stefan Mandachi”, a scris Citre pe Facebook.

Iată, mai jos, și alte comentarii apărute pe site-ul G4 Media la știrea despre anunțul lui Voiculescu:

”Pai sigur ca da, i se stringe lui Livache streangul de git, acum sarim in alta barca, dupa ce 3 ani de zile din cauza A3 ne luptam cu dusmani imaginari, in loc sa facem lucruri bune pentru tara.

Te pomensti ca miine si Buscu, Chireac si alti consultanti de taina ai lui Dragnea vor autostrazi. Doar se apropie alegerile, nu?

De mâine Ciuvica, Gidea si Badea cu mistriile in mina, la construit de autostrazi si spitale si in general tot ce are nevoie PSD-ul sa mai cistige odata alegerile.

Si unica Olguta Vasilescu sefa de santier la munca cu baietii, ca iubitul sa fie mai mult plecat.

Trebuie sa tina cineva si casa aia de-au cumparat-o din banii de nunta.

Pina si Dragnea vrea autostrazi, cum sa nu, dar nu-l lasa Johannis si Kovesi sa le construiasca.

Ce nemernici!”

”Dane pai tocmai tu si ciordacii pe care ii sustii sunteti cauzele lipsei autostrazilor. Ati furat de la buget si ati tinut tzara asta in Evul Mediu/comunism de zeci de ani. Mare catastrofa morala mai esti!”

”Mai, mai, mai, ce armata de postaci are aici domn’ profesor :-D. Care mai de care mai aparator infocat. Lasand gluma la o parte, o mana de oameni striga de ani de zile despre autostrazile din Moldova (si nu numai) si nu ii aude nimeni. Acu’, brusc, a observat si sustinatorul mafiotilor de la putere ca, ups, nu sunt autostrazi. Asta-i ca-n bancul cu braconierul si caprioara (pentru cunoscatori)”

„Mai lipseau cei din conducerea teldrum sa ne spuna ca vor autostrazi.”