Dana Deac: La Primăria Sectorului 2 nu au intrat în funcție noii aleși locali, la Primăria Capitalei este vid de putere. Acum, pe ultima sută de metri dispar teii pe care legea îi protejează (VIDEO)

„O dimineață pur românească. De la ora 08.00, lângă fereastra mea au început să taie copacii, vechi de 70 de ani, angajații unei firme private. Motivul este simplu. La Primaria sectorului 2 nu au intrat în funcție noii aleși locali, la Primăria Capitalei este vid de putere. Acum, pe ultima sută de metri dispar teii pe care legea ii protejează. Până la ora 10.00, când am ieșit să fac cele două filmări, am tot dat telefoane, vecinii au chemat Poliția Locală și nimic. Asistăm neputincioși la acest masacru. Avocata care ne amenință pe toți cu acțiuni penale, o veți auzi și în înregistrarea mea, păzește muncitorii. Să nu mai vorbim de faptul că tomberoanele blocului au dispărut din ghena care nu va mai exista. Pe locul pe care îl vedeți, cineva de la Primăria sectorului 2 a dat un act de proprietate vândut de multe ori până când cumpărătorul a devenit un proprietar cinstit pe un teren care este spațiu verde doar în vechile acte nu și în cele întocmite bine de foștii aleși. Vă mai spun că am făcut apel la o decizie judecătorească, deci ne-am căutat dreptatea pe toate căile legale”, a declarat Dana Deac.