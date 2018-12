Imagini incredibile: Cum arăta Viorica Dăncilă după ce a fost bătută de un politician din opoziţie (FOTO)

Premierul Viorica Dăncilă a povestit duminică seară că a avut parte și de momente foarte tensionate în cei 23 de ani politică. Astfel, aceasta a dezvăluit că în perioada în care era europarlamentar, un fost consilier al Partidului Democrat a coborât din mașină și a lovit-o.

„Da, un fost consilier al Partidului Democrat de atunci a coborât dintr-o mașină, m-a lovit. Eram europarlamentar. Sunt lucruri prin care am trecut. Am făcut această campanie și probabil de aceea urăsc atât de mult violența și fizică și verbală. Am trecut prin momente de genul acesta”, a declarat Dăncilă pentru RTV.

Conform stiripesurse.ro, o imagine mai veche cu Viorica Dăncilă care ţine o pungă de gheaţă pe obraz prezintă exact momentul de după acest incident urât.

