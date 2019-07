Viorica Dăncilă a cerut, joi, demiterea șefului Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Răzvan Vulcănescu, și a purtătorului de cuvând al instituției, după declarația șocantă a celui din urmă: "OAMENII MOR şi cu sistem, şi fără". (Detalii AICI)

Declarația lui Daniel Osmanovici a fost făcută după ce sistemul naţional care gestionează verificarea cardurilor de sănătate a picat iar.

"Am vazut declaratiile. Ceea ce arata ca nu are ce cauta in aceasta functie. Solicit ministrului Sanatatii demiterea purtatorului de cuvant si a directorului. Nu e normal sa aiba astfel de cuvinte pentru cetateni. Am vorbit cu ministrul chiar inainte de a intra in sala", a declarat prim-ministrul Dancila intr-o conferinta de presa, joi, la Drobeta Turnu Severin.

Osmanovici a intevenit, joi, în cadrul emisiunii Talk B1 cu o nouă explicație.

"Dincolo de faptul că declaraţia a fost înţeleasă, cu siguranţă, greşit. Probabil se şi observă din redarea înregistrării pe care aţi făcut-o că am explicat cu riscul de a fi cinic. A fost o diferenţă între ce am spus eu şi ce a spus respectivul reporter, dar nu are relevanţă asta. E mult mai important să fie înţeles că în condiţiile în care din 24 au apărut disfuncţionalităţi şi în condiţiile în care au fost momente extrem de apăsătoare în care a trebuit să interacţionez cu oameni şi să explic ceea ce se întâmplă cu sistemul şi care este direcţia, fără a folosi asta ca o scuză, probabil m-am dus în zona de oboseală şi când omul oboseşte se greşeste.

Pe de altă parte, vreau să spun care este foarte clar. Faptul că un sistem este indisponibil momentan nu afectează serviciile de sănătate.

Cei de la IT acum încearcă prin tot felul de teste să afle răspunsul la această întrebare. Estimarea în primă fază este pentru ziua de astăzi, dar ne rezervăm oportunitatea de a face lucrurile aşa cum se cuvine şi să repornim sistemul atunci când vedem că toate testele sunt la nivelul aşteptărilor noastre. În condiţiile în care nu vor fi la nivelul aşteptărilor noastre, vom mai amâna acest lucru. Dar dorinţa noastră, a CNAS, este ca acest lucru să se întâmple pe parcursul acestei zile", a afirmat Daniel Osmanovici, în direct, pentru Talk B1.

