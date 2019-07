Prim-ministrul Viorica Dăncilă a ieşit public, sâmbătă, în conferinţă de presă pentru a încerca să mai spele din ruşinea autorităţilor române care au eşuat în a salva viaţa unei tinere care le-a dat toate datele posibile privind locaţia unde este ţinută de răpitor fără ca autorităţile să facă ceva.

Doar că în încercarea de a anunţa măsuri dure, premierul Dăncilă a greşit la rândul ei orele la care tânără a sunat pentru a cere ajutor mutând apelurile cu 12 ore mai târziu.

"Cer să se prezinte în fața CSAT un raport minut cu minut, de la momentul primului apel în noaptea de joi seară, la ora 11:05, raport care să conțină, repet, minut cu minut și decizie cu decizie, cum a acționat fiecare pe baza competențelor lor”, a spus premierul Dăncilă.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.