Dăncilă a vrut să-l contrazică pe Iohannis, dar s-a făcut iar de râs: Premierul se laudă că acordă pensionarilor 60.000 de bilete de tratament în 2019, dar numărul este de aproape trei ori mai mic decât în 2018 (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă se laudă că le va da pensionarilor 60.000 de bilete de tratament anul acesta, ca un contraatac la afirmaţiile de luni ale şefului statului, potrivit căruia Executivul nu are bani nici măcar să majoreze pensiile aşa cum şi-a asumat. Chiar dacă numărul de tichete pentru staţiune balneare este de aproape trei ori mai mic faţă de 2018, prim-ministrul susţine că există sumele necesare şi pentru pensii mărite de la 1 septembrie şi pentru alte drepturi stabilite prin lege, precum tichetele de tratament, informează B1 TV.

”Astăzi, adoptăm hotărârea de Guvern prin care pensionarii vor beneficia și în acest an de aproximativ 60.000 de bilete de tratament balnear, care se vor acorda prin casele județene de pensii publice. Guvernul a asigurat finanțarea acestor drepturi și a alocat peste 335 de milioane de lei pentru biletele de tratament balnear”, a declarat Dăncilă la începutul ședinței de Guvern de marți.

Premierul i-a dat replica preşedintelui Klaus Iohannis, în privinţa banilor pentru pensionari, dar s-a făcut iar de râs. Dăncilă s-a lăudat cu biletele de tratament pe 2019, care sunt mult mai puţine decât cele pe care le promitea guvernul în urmă cu un an.

În februarie 2018, Executivul anunţa cu mult mai multe bilete de tratament pentru vârstnici. Mai exact, peste 200.000, din care aproximativ 59.500 de locuri asigurate prin unitățile proprii ale Casei Naționale de Pensii Publice. 150.000 de bilete au dispărut, așadar, față de anul trecut. În plus, suma pe care Guvernul era dispus să o achite în 2018 pentru cele 200.000 de bilete de tratament promise atunci era apropiată de cea pe care Executivul o va da acum pe 60.000 de bilete și anume în jur de 344.000.000 de lei.

Anunțul despre biletele de tratament vine după ce președintele Klaus Iohannis a criticat Guvernul PSD că nu a reuşit nici până acum, la jumătatea lui martie, să rezolve problema bugetului și că periclitează în acest mod inclusiv situația pensionarilor. Şeful statului a explicat că atât pensiile, cât şi alocaţiile copiilor puteau şi trebuiau majorate mult mai repede.

