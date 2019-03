Viorica Dăncilă se laudă cu rezultate din preşedinţia Consiliului UE: Am obținut în 2 luni consensul pe un număr mai mare de dosare decât alte ţări în 6 luni (VIDEO)

Premierul Viorica Dăncilă a prezentat vineri bilanţul după 2 luni de când România deţine preşedinţia Consiliului Uniunii Europene. Acesta a lăudat mandatul drept unul eficient şi de calitate.

“Românii au de ce se mândri. România a fost felicitată pentru modul excepțional în care a rezolvat dosarele grele în timpul președinției rotative a UE. Miniștrii au prezidat numeroase reuniuni și conferințe, în care au dovedit că au capacitatea și experiența necesare pentru a contribui la rezolvarea unor probleme de pe agenda europeană”, a afirmat Viorica Dăncilă, într-o declaraţie oferită la Palatul Victoria.

Mai mult, Viorica Dăncilă s-a lăudat că România a reuşit să închidă în doar două luni mai multe dosare decât au făcut alte ţări în tot mandatul de 6 luni.

“Printr-o cooperare strânsă și un dialog strâns cu reprezentanții UE și statele membre am obținut consens pe dosare care stagnau de mult timp. Am gestionat peste 650 de evenimente și reuniuni, atât în țată, cât și la Bruxelles, cu participarea a 2600 de participanți. Acționăm împreună pentru a răspunde așteptărilor legitime pe care cetățenii le au. Ne-am dedicat promovării valorilor europene, prin combaterea rasismului, xenofobiei. Am impus un ritm alert al activităților. Având în vedere că pe perioada mandatului României se desfășoară alegerile europarlamentare, am intensificat discuțiile cu PE pentru a închide cât mai multe dosare. Am obținut finalizare a 67 de dosare, astfel că am obținut în 2 luni consensul pe un număr mai mare de dosare decât au obținut alte țări care au deținut președinția în 6 luni”, a mai spus premierul.

Aceasta a mai amintit de îngrijorările privind preşedinţia română şi a arătat că se demonstrează că au fost nefondate.

“Suntem o președinție cu rezultate pentru cetățeni în toate domeniile. Sunt convinsă că la finalul celor 6 luni de mandat, ne vom prezenta ca o președinție a eficienței și a calității, care a obținut rezultatele așteptate pentru o viață mai bună pentru toți cetățenii europeni. Am încredere că Guvernul României va continua să obțină rezultate foarte bune până la finalul mandatului, mai ales că acum suntem în efectiv complet, după numirea miniștrilor de la Transporturi și Dezvoltare”, a încheiat Dăncilă.